Apple et Google viennent pour votre voiture

Nous avons peut-être eu un aperçu de la voiture Apple tant attendue depuis longtemps lorsque la société a dévoilé la prochaine génération de sa fonction CarPlay lors de sa conférence mondiale annuelle des développeurs. Le nouveau CarPlay, qui doit sortir l’année prochaine, transformera essentiellement le tableau de bord de votre voiture en un iPhone géant.

Si vous aimez les produits Apple (et les voitures), c’était probablement une annonce passionnante. Mais les défenseurs de la concurrence et les législateurs qui pensent que Big Tech a déjà trop de pouvoir sur trop d’aspects de la vie américaine ont un avis différent.

« Toutes les grandes entreprises technologiques ont essayé de maintenir leur domination dans ces industries naissantes », a déclaré Krista Brown, analyste politique principale à l’American Economic Liberties Project, une organisation de défense des droits antitrust, à Recode. Ce ne sont pas seulement les voitures, dit-elle, mais aussi des choses comme la réalité virtuelle et la technologie financière. « Ce que vous remarquez sur chacun d’eux, c’est qu’ils contiennent d’énormes quantités de données. »

Google et Apple se sont lancés dans les voitures depuis près d’une décennie maintenant, de l’alimentation des tableaux de bord et des systèmes d’infodivertissement à la construction de véhicules autonomes et électriques. Comme les voitures sont devenues, essentiellement, des ordinateurs géants, il va de soi que les entreprises technologiques qui fabriquent des ordinateurs plus petits voudront (et pourront) en tirer parti. En prime, c’est une opportunité pour eux d’attirer de nouveaux clients dans leurs écosystèmes numériques – ce qui rend alors beaucoup plus difficile la concurrence pour les entreprises qui n’ont pas ces écosystèmes – et d’obtenir beaucoup plus de données sur où nous allons et ce que nous fais. Ces données donnent alors à ces entreprises un avantage concurrentiel encore plus important.

« Il y a un effet volant, où la quantité de données dont ils disposent leur permet de fournir de meilleures informations. Cela ne signifie pas que nous devrions exister dans un monde où ils deviennent alors les seuls fournisseurs de ces informations », a déclaré Brown.

Apple, qui affirme que CarPlay est disponible dans plus de 98 % des voitures aux États-Unis, n’est pas la seule entreprise à essayer d’obtenir des crochets plus profonds dans votre tableau de bord. Alexa d’Amazon est une option pour de plus en plus de voitures, avec certains modèles offrant Alexa Built-In, où l’assistant numérique est préinstallé et prêt à l’emploi (tant que vous avez un compte Amazon). Ensuite, vous pouvez demander à Alexa de faire la plupart des mêmes choses qu’elle fera pour vous dans votre maison, comme jouer de la musique, vous donner des directions, vous dire la météo et commander des trucs sur Amazon.

Google fait encore plus. Tout d’abord, il y a Android Auto, qui, comme CarPlay, vous oblige à connecter votre appareil, puis à le refléter sur l’écran tactile de la voiture. Ensuite, il y a Android Automotive Operating System (AAOS), qui est gratuit et open source. Les constructeurs automobiles peuvent l’utiliser pour construire leurs propres systèmes d’infodivertissement — en gros, AAOS est l’équivalent automobile du système d’exploitation mobile d’Android. Enfin, il y a Google Automotive Services, qui sont des applications sous licence Google que les constructeurs automobiles peuvent proposer dans leurs systèmes d’infodivertissement, y compris Maps, Play Store et Assistant — l’équivalent automobile des services Google Play sur les appareils mobiles Android.

L’adoption d’AAOS est en plein essor : alors que moins de 1 % des voitures vendues aujourd’hui utilisent Android Automotive, l’analyste du secteur Gartner prédit que 70 % des voitures vendues en 2028 le feront. Cela ne signifie pas qu’ils auront tous également Google Automotive Services (actuellement, plusieurs fabricants ne le font pas), ni que les consommateurs seront limités uniquement aux offres de Google s’ils le font. Cela signifie que Google pourrait bientôt posséder le système d’exploitation qui alimente la majorité des systèmes d’infodivertissement des nouvelles voitures.

« Les constructeurs automobiles ont essayé pendant plusieurs années de construire un écosystème de services numériques orientés client autour de leurs véhicules, mais ils ont pour la plupart échoué dans le type et l’étendue de ces services, ainsi que dans la véritable commodité qu’ils offrent aux clients », a déclaré un rapport récent de Gartner dit. « Alors que la technologie et les logiciels deviendront de plus en plus des facteurs décisifs pour cette industrie, les entreprises technologiques y voient une opportunité de tirer davantage parti de leur expertise. »

Fondamentalement, si vous achetez une nouvelle voiture ces jours-ci, la plupart offriront un support pour Android Auto, Apple CarPlay ou Amazon Alexa, sinon les trois. Les défenseurs de l’antitrust et certains législateurs y voient un autre moyen pour ces grandes entreprises d’attirer plus de personnes dans leurs écosystèmes et de rendre leur départ plus difficile. Cela donnera à ces entreprises beaucoup plus de données et rendra la concurrence encore plus difficile pour les entreprises nouvelles ou plus petites. Récemment, certains groupes pro-consommateurs ont tiré la sonnette d’alarme.

Dans une lettre adressée aux faucons antitrust, la sénatrice Amy Klobuchar (D-MN) et le représentant David Cicilline (D-RI) et aux agences antitrust de la Federal Trade Commission et du ministère de la Justice en janvier dernier, 28 groupes de consommateurs et d’activistes antitrust ont averti que Big La « prochaine cible » de Tech était l’industrie automobile. Les signataires de la lettre incluent le projet américain des libertés économiques de Brown ainsi que Demand Progress, Public Citizen et le projet de surveillance des technologies de surveillance. La confidentialité des consommateurs était particulièrement préoccupante, étant donné les énormes quantités de données générées par les voitures que les entreprises Big Tech pourraient collecter et utiliser.

« Les implications en matière de confidentialité et de sécurité des données sont graves », indique la lettre. « Google profite déjà de l’historique de notre navigateur. Imaginez s’ils peuvent également monétiser notre comportement au volant. Ils savent où nous allons, ce que nous recherchons, et maintenant ils sauront à quelle fréquence nous utilisons nos clignotants ou dépassons la limite de cinq milles.

En avril, le représentant Jamie Raskin (D-MD), ainsi que 10 autres représentants démocrates, ont écrit à la FTC et au DOJ pour faire part de leurs inquiétudes concernant la Big Tech et l’industrie automobile, y voyant une chance de devancer une concurrence potentielle. problème avant que quelques entreprises ne dominent un autre marché – comme Google et Apple l’ont fait avec les systèmes d’exploitation des smartphones.

« La Big Tech fait rapidement aux voitures ce qu’elle a déjà fait aux téléphones portables », indique la lettre. « Une action urgente est nécessaire pour protéger les travailleurs, la vie privée et le paysage concurrentiel. »

Les entreprises technologiques, à leur tour, donnent les assurances habituelles que les données des consommateurs seront protégées et que les choix de confidentialité des consommateurs seront respectés. Ils soulignent également souvent qu’il y a beaucoup de concurrence et de choix dans l’industrie automobile, à la fois pour les consommateurs (qui, pour l’instant, peuvent généralement choisir parmi les offres de voitures connectées de plusieurs entreprises différentes ou ne pas en utiliser du tout) et les constructeurs automobiles à la recherche d’entreprises technologiques. pour alimenter leurs systèmes d’infodivertissement.

Il convient également de noter qu’il y a une raison pour laquelle les constructeurs automobiles (et les consommateurs) pourraient adopter les offres de Big Tech : elles sont meilleures. Les systèmes d’infodivertissement pour voitures sont notoirement mauvais ; Ford (qui était propulsé par Microsoft) était tellement détesté qu’il a fait l’objet d’un recours collectif.

« L’infodivertissement et la navigation dans les voitures sont un domaine dans lequel les constructeurs automobiles et les conducteurs ont activement recherché nos investissements et nos produits pour améliorer l’expérience », a déclaré un porte-parole de Google à Recode. « Les constructeurs automobiles ont choisi de travailler avec nous depuis plus d’une décennie parce que nous leur offrons choix et flexibilité, et offrons une variété d’expériences utiles et sûres aux conducteurs. »

Pedro Pacheco, analyste de l’industrie automobile chez Gartner, a déclaré qu’il ne s’agissait pas de Big Tech prenant le contrôle d’un domaine qui appartenait à l’industrie automobile, mais de constructeurs automobiles réalisant à quel point les écosystèmes numériques de Big Tech pourraient fonctionner pour eux alors que leurs produits intègrent de plus en plus de technologie. .

« Les constructeurs automobiles n’ont jamais possédé un écosystème numérique », a déclaré Pacheco. « Les constructeurs automobiles doivent utiliser l’écosystème numérique des grandes technologies afin d’offrir des fonctionnalités numériques plus nombreuses et de meilleure qualité à leurs clients. »

Mais les défenseurs de l’antitrust ne se préoccupent pas seulement des Big Tech et des systèmes d’infodivertissement. Ils voient également ces mouvements comme le début d’un avenir possible où Big Tech a un rôle beaucoup plus important dans les véhicules, car ces véhicules deviennent plus dépendants d’une technologie sophistiquée pour fonctionner. Ces entreprises font de gros investissements dans plus que des systèmes d’infodivertissement et des tableaux de bord. La société mère de Google, Alphabet, possède la société de technologie de conduite autonome Waymo. Amazon a acheté Zoox, une startup de véhicules autonomes, et détient une partie du constructeur de voitures électriques Rivian. Et Microsoft, qui opère dans le domaine des véhicules depuis des décennies maintenant, se lance dans les véhicules autonomes avec un investissement dans Cruise, un service de transport et de livraison de voitures électriques autonomes.

Apple semble suivre son manuel de smartphone pour ses voitures : posséder et contrôler le matériel, les logiciels et les services. L’Apple Car, qui est en préparation depuis des années, serait un véhicule électrique autonome sur lequel Apple aurait bien sûr beaucoup de contrôle. Il est facile de voir un monde où des tiers qui souhaitent créer des applications ou des services ou vraiment quoi que ce soit pour votre Apple Car sont soumis aux termes et conditions d’Apple (et à toutes les commissions) pour le faire, tout comme ils le sont pour la plupart des choses dans votre iPhone. Il suffit de regarder comment Apple a utilisé son contrôle sur les iPhones pour lui donner un accès exclusif à la puce de communication en champ proche nécessaire pour alimenter les clés de voiture numériques. Cela signifie que personne d’autre ne peut créer une clé de voiture numérique pour un appareil Apple, à l’exception d’Apple lui-même. Le refus d’Apple d’ouvrir sa puce NFC aux services de paiement a déjà entraîné des accusations antitrust de la part de l’Union européenne (Apple a déclaré qu’il n’autorisait pas les tiers à accéder à la puce pour des raisons de sécurité).

CarPlay n’est peut-être pas qu’un aperçu de l’Apple Car. Les défenseurs de l’antitrust craignent qu’il ne s’agisse également d’un aperçu d’un monde où presque toutes les voitures sont alimentées par les systèmes d’exploitation de seulement deux sociétés. Brown, de l’American Economic Liberties Project, ne voit aucune raison de penser que les entreprises Big Tech n’essaieraient pas de dominer cet espace comme elles en ont d’autres.

« À moins que, par miracle, ils ne décident de surmonter leur tendance à abuser de leur domination, je pense qu’en raison de ce qu’ils peuvent fournir, ils le feront et ils repousseront les autres », a-t-elle déclaré. « De la même manière qu’Apple a avec son App Store. »

Avant l’arrivée de l’iPhone, il était difficile d’imaginer un monde où vous comptiez sur votre téléphone pour conduire votre voiture. Quinze ans plus tard, il est difficile d’imaginer utiliser sa voiture sans son téléphone pour s’orienter, écouter de la musique, passer des appels et même déverrouiller sa portière et détenir son permis de conduire. Dans 15 ans, nous vivrons peut-être dans un monde plein de véhicules autonomes, électriques et alimentés par les mêmes entreprises qui alimentent nos téléphones. Ils peuvent fonctionner mieux que tout ce que les entreprises et les services automobiles traditionnels auraient pu faire seuls, mais le prix peut également être beaucoup plus élevé que nous ne le pensons.