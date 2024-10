Apple et Google réparent – ​​et ruinent – ​​vos photos avec l’IA

Qu’est-ce qu’une photo ? Non, vraiment. Quoi c’est une photo ? Quoi est une photo ? Qu’est-ce que un photo? Qu’est-ce qu’un photo? Lorsque vous appuyez sur le bouton de l’obturateur de votre téléphone, il récupère près d’une douzaine d’images d’un cache qui capturait des données bien avant que vous n’appuyiez sur quoi que ce soit, puis assemble les « meilleurs » morceaux de chacune avant de vous permettre de tout modifier sur tout. parmi eux, est-ce que vous prenez une photo dans le cadre de ce processus ? Et dans un monde où l’IA est suffisamment performante pour que tout soit beau, est-ce vraiment important ? Lorsque vous posez la question suffisamment de fois, elle devient la taille de l’univers – et nous avons certainement posé la question suffisamment de fois pour y arriver.

Sur cet épisode de Le Vergecastnous approfondissons à nouveau la question sous deux angles différents. Tout d’abord, nous discutons avec Ben Sandofsky et Sebastiaan De With, les cocréateurs de la célèbre application appareil photo Halogénure. Nous parlons de leur perception de l’appareil photo de l’iPhone, de la façon dont l’utilisation des appareils photo a changé au fil des ans et de la raison pour laquelle le nouveau mode Process Zero de Halide, qui supprime tout le traitement de l’iPhone au profit de la capture d’une image à la fois sans aucun changement, a a été un tel succès auprès des utilisateurs.

Après cela, Le bordAllison Johnson de ‘s rejoint la série pour nous parler d’une expérience qu’elle a menée sur elle-même. Après avoir examiné la liste des téléphones IA équipés de caméras IA de cette année, elle a décidé de se lancer à fond dans l’IA et de laisser Google, Apple et Samsung faire tout le travail de prise et d’édition de photos pour elle. Nous parlons de la façon dont cette approche a changé les photos qu’elle a prises, la façon dont elle les a prises et ce qu’elle ressent à leur sujet aujourd’hui.

Enfin, Le bordVictoria Song de nous aide à répondre à une question du Bordcast Hotline (866-VERGE11 ou e-mail à [email protected]) pour savoir si une paire de Pixel Buds ou un ensemble de lunettes intelligentes Ray-Ban Meta sont la meilleure option pour l’audio lors d’une course. Nous avons quelques opinions. Et quelques autres options.

Si vous souhaitez en savoir plus sur tout ce dont nous discutons dans cet épisode, voici quelques liens pour vous aider à démarrer, d’abord sur tout ce qui concerne « qu’est-ce qu’une photo » :

