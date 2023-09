Apple et Goldman Sachs prévoyaient une fonctionnalité de négociation d’actions pour les iPhones

Cet effort, qui n’a pas été signalé auparavant, aurait permis d’élargir la gamme de produits financiers d’Apple alimentés par Goldman. Pomme s’est d’abord associé à la banque de Wall Street pour proposer une carte de crédit en 2019, puis a ajouté des prêts acheter maintenant, payer plus tard (BNPL) et une épargne à haut rendement compte . L’entreprise dit le mois dernier que l’offre de comptes d’épargne avait dépassé les 10 milliards de dollars de dépôts d’utilisateurs.

Alors que les actions ont grimpé en flèche en 2020 et que les consommateurs ont afflué vers des applications de trading comme Robin des Bois , Pomme et Goldman Sachs travaillaient sur une fonctionnalité d’investissement qui permettrait aux consommateurs d’acheter et de vendre des actions, selon trois personnes proches des projets.

Apple travaillait sur la fonctionnalité d’investissement à une époque de taux d’intérêt nuls pendant Covid, lorsque les consommateurs étaient coincés chez eux et passaient plus de temps et leurs économies record à négocier des actions, y compris des actions mèmes comme Arrêt de jeu et AMC depuis leurs smartphones.

Les conversations d’Apple avec Goldman ont commencé au cours de ce cycle de battage médiatique en 2020, ont indiqué deux sources. Leurs travaux ont progressé et une fonctionnalité d’investissement Apple devait être déployée en 2022. Un cas d’utilisation hypothétique présenté par les dirigeants impliquait la possibilité pour les utilisateurs d’iPhone disposant de liquidités supplémentaires d’investir dans des actions Apple, a déclaré une personne.

Mais alors que les marchés étaient perturbés par des taux plus élevés et une inflation galopante, l’équipe Apple craignait des réactions négatives des utilisateurs si ceux-ci perdaient de l’argent en bourse avec l’aide d’un produit Apple, ont indiqué les sources. C’est à ce moment-là que le fabricant d’iPhone et Goldman ont changé de direction et ont poussé le projet de lancement de comptes d’épargne, qui bénéficient de taux plus élevés.

L’état d’avancement du projet de négociation d’actions n’est pas clair après que le PDG de Goldman, David Solomon, a cédé aux pressions internes et externes et décidé de se retirer de presque tous les efforts de la banque en faveur des consommateurs. Une source a déclaré que l’infrastructure d’une fonctionnalité d’investissement est en grande partie construite et prête à fonctionner si Apple décide finalement d’aller de l’avant.