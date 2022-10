Apple et Goldman Sachs lancent des comptes d’épargne rémunérés

Pomme permettra bientôt aux utilisateurs d’iPhone de placer des récompenses de carte de crédit d’Apple Card et des fonds supplémentaires provenant de comptes bancaires distincts dans un compte d’épargne portant intérêt.

Dans un communiqué de presse Jeudi, Apple a déclaré que la fonctionnalité devrait être lancée dans les “mois à venir” et que le compte assuré par la FDIC sera administré par Goldman Sachs , la banque et le prêteur derrière l’Apple Card. Apple a déclaré qu’il n’annonçait pas encore de rendement annuel, car les taux d’intérêt évoluent rapidement.

Apple est expansion ses offres de services financiers aux consommateurs alors qu’elle cherche à élargir l’utilisation des iPhones avec des fonctionnalités bancaires et de paiement et de crédit simples. La société exploite un réseau de paiement avec Apple Pay et propose une carte de crédit. Il prévoit de permettre aux gens d’utiliser les iPhones comme appareils de point de vente et d’offrir des prêts à acheter maintenant et à payer plus tard plus tard cette année.

Goldman Sachs, connue depuis longtemps comme la première banque d’investissement de Wall Street, renforce également sa entreprise de consommation, en partie grâce à des partenariats avec Apple. Plus tôt cette année, Apple a annoncé un produit à acheter maintenant et à payer plus tard qui utilisait une infrastructure Goldman, mais Apple a déclaré qu’il prévoyait de gérer ses propres décisions de crédit et d’étendre les prêts.

En sautant dans des comptes portant intérêt, Apple profite de la hausse des taux alors que la Réserve fédérale tente de freiner la flambée de l’inflation. De nombreuses banques traditionnelles n’ont pas augmenté les taux d’intérêt sur les comptes d’épargne, même si les taux augmentent globalement. Le taux d’intérêt national moyen pour un compte d’épargne n’est que de 0,16 %, selon une enquête Bankrate.