Apple et Epic se présentent au tribunal pour leurs parts de tarte aux applications

Un vendredi d’août dernier, Tim Sweeney, un développeur de jeux milliardaire, a envoyé un e-mail à un contact de Microsoft: « Vous apprécierez le prochain feu d’artifice. » Une semaine plus tard, le jeu Fortnite de M. Sweeney a livré de bonnes nouvelles aux joueurs sur iPhone: ils bénéficieraient d’une réduction sur les articles du jeu s’ils effectuaient les achats en dehors des systèmes de paiement d’Apple. Le changement a violé les règles d’Apple et a empêché le fabricant d’iPhone de percevoir une commission sur l’un des jeux les plus populaires au monde. Quelques heures plus tard, Apple a lancé Fortnite sur l’App Store.

La société de M. Sweeney, Epic Games, a immédiatement poursuivi Apple devant un tribunal fédéral. Il a également commencé une campagne de relations publiques qui durait des mois, avec un hashtag tendance #FreeFortnite et une parodie de la publicité emblématique d’Apple «1984» représentant le directeur général d’Apple, Tim Cook, en tant que seigneur d’entreprise maléfique avec une pomme pour un diriger.

L’attaque d’Epic a été le défi le plus direct au pouvoir d’Apple depuis des années, et neuf mois plus tard, le combat se dirige vers le tribunal fédéral d’Oakland, en Californie. Lundi, un procès doit s’ouvrir avec le témoignage de M. Sweeney sur les raisons pour lesquelles il croit Apple. est un monopole qui abuse de son pouvoir. Le procès, qui devrait durer environ trois semaines, a des implications majeures. Si Epic gagne, cela bouleversera l’économie du marché des applications de 100 milliards de dollars et créera un moyen pour des millions d’entreprises et de développeurs d’éviter d’envoyer jusqu’à 30% de leurs ventes d’applications à Apple. Une victoire épique revigorerait également la lutte antitrust contre Apple. Les régulateurs fédéraux et étatiques examinent le contrôle d’Apple sur l’App Store, et vendredi, l’Union européenne a accusé Apple d’avoir enfreint les lois antitrust sur les règles et les frais de ses applications. Apple fait face à deux autres poursuites fédérales au sujet de ses frais d’App Store – l’une des développeurs et l’autre des propriétaires d’iPhone – qui demandent le statut de recours collectif. Battre Apple serait également de bon augure pour le prochain essai d’Epic contre Google sur les mêmes problèmes sur l’App Store pour les appareils Android. Cette affaire devrait être jugée cette année et serait tranchée par le même juge fédéral, Yvonne Gonzalez Rogers du district nord de la Californie.