Apple et d’autres géants de la technologie suscitent des inquiétudes antitrust avec leurs nouveaux services financiers

Apple et d’autres géants de la technologie – Amazon, Alphabet (Google) et Meta (Facebook) – ont attiré des inquiétudes antitrust avec leurs dernières avancées dans les services financiers. Le Bureau américain de protection financière des consommateurs (CFPB) examine les actions d’Apple, son homologue britannique, la Financial Conduct Authority (FCA) adopte une vision plus large.

Certains des services financiers d’Apple comme Apple Card sont en fait exploités par des banques existantes comme Goldman Sachs. Cependant, Apple agit comme sa propre banque pour la nouvelle fonctionnalité “Pay Later” et c’est ce qui a attiré l’attention du CFPB.







Apple a introduit Pay Later avec iOS 16

Apple Card n’est actuellement disponible qu’aux États-Unis, mais certains signes indiquent qu’elle pourrait également être lancée au Royaume-Uni. Par exemple, Apple a récemment acquis Credit Kudos, une startup britannique qui effectue des vérifications d’évaluation de crédit.

D’autres géants de la technologie déploient également de nouveaux services financiers. Par exemple, la semaine dernière, Amazon a lancé une boutique d’assurance en ligne au Royaume-Uni. La préoccupation de la FCA est que les avantages à court terme pour les consommateurs puissent être exploités par les entreprises pour écraser la concurrence sur le marché à long terme.

Voici ce que la FCA a déclaré dans un message publié plus tôt dans la journée :

« En combinant les services financiers avec leurs activités existantes, les entreprises Big Tech peuvent apporter des avantages aux consommateurs. Il peut s’agir de nouvelles offres innovantes avec des prix hautement compétitifs, motivés par une efficacité accrue, offrant une saine concurrence avec les fournisseurs de services financiers en place.

Mais à plus long terme, les entreprises Big Tech pourraient poser des risques de concurrence si elles gagnent rapidement des parts de marché et qu’elles sont capables d’exploiter leur pouvoir de marché.

La FCA ne prend aucune mesure pour le moment, elle veut simplement ouvrir une discussion avec les entreprises technologiques, les consommateurs et même d’autres régulateurs et parler d’une “approche pro-concurrentielle des marchés numériques”.

La source | Via 1 | Via 2