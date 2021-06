Apple et d’autres entreprises liées à la Chine sous pression

La Grande Muraille de Chine la plus importante de ce siècle, a déclaré Coons, est ce qu’il a appelé la « Grande Muraille de Chine » que le gouvernement utilise pour « bloquer Internet en Chine et exiger la censure et l’utiliser pour coordonner la surveillance et la répression de leurs propres gens. »

Coons, qui siège à la commission sénatoriale des relations étrangères, a également fait valoir que la conduite chinoise dans son propre pays et dans le monde devient de plus en plus difficile à ignorer.

Apple, Cisco et d’autres sociétés américaines ayant des liens étroits avec la Chine subissent une pression croissante pour lutter contre la « répression des droits de l’homme et de la démocratie » par Pékin, a déclaré jeudi l’un des principaux alliés du président Joe Biden au Sénat sur la « Squawk Box » de CNBC.

Les entreprises qui essaient de fabriquer et d’opérer dans les deux pays « sont confrontées à des questions de plus en plus difficiles en Occident sur ce que vous faites pour aider à faciliter la répression des droits de l’homme et de la démocratie en Chine et par les Chinois dans d’autres endroits du monde », dit Coons.

Interrogé sur ce que ces entreprises devraient dire à la Chine en ce moment, Coons a répondu : « Arrêtez de voler notre propriété intellectuelle.

« Ils vous obligent à transférer la technologie vers vos opérations chinoises, puis vous les volent franchement », a-t-il déclaré. « Ils sont en concurrence avec nous dans la diplomatie des vaccins et dans la lutte pour la prochaine génération de technologie. »

Coons a fait l’éloge d’un projet de loi de 250 milliards de dollars sur la technologie et la fabrication, qui vise spécifiquement à positionner les États-Unis pour mieux concurrencer la Chine. La législation, surnommée la loi américaine sur l’innovation et la concurrence, a été adoptée mardi par le Sénat avec un rare soutien bipartite.

Les investissements considérables du projet de loi dans les semi-conducteurs, la 5G, l’informatique quantique et d’autres industries « rendront beaucoup plus probable que les États-Unis et nos proches alliés soient en avance, plutôt qu’en retard, dans la prochaine génération de technologies à double utiliser à la fois pour les civils et les militaires », a déclaré Coons.

Pour surpasser la Chine, il faudra « coordonner nos investissements dans les nouvelles technologies », a déclaré Coons.

Il a donné l’exemple du secrétaire d’État de l’époque, Mike Pompeo, exhortant les alliés américains à ne pas utiliser le géant chinois des télécommunications Huawei en raison de problèmes de sécurité.

« Ce que beaucoup de nos alliés ont dit, c’est : ‘Eh bien, c’est intéressant. Quelle est votre alternative ?’ Et il n’y avait pas d’alternative américaine », a déclaré Coons.

« Nous devons investir pour être compétitifs pour ce siècle avec la Chine. »