Apple et Arm signent un accord pour une technologie de puce qui s’étend au-delà de 2040

Pomme a conclu un accord avec Arm jusqu’en 2040 et « au-delà », a déclaré Arm dans un dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis Mardi.

La nouvelle indique qu’Apple a obtenu l’accès à un élément essentiel de la propriété intellectuelle, l’architecture Arm, utilisée dans ses puces iPhone et Mac, dans un avenir prévisible.

Arm, propriété de SoftBank, devrait faire ses débuts à la bourse du Nasdaq dans les semaines à venir pour une valorisation totale qui pourrait atteindre 52 milliards de dollars, ce qui constituerait la plus grande introduction en bourse technologique cette année.

Pour Arm, sa note sur l’accord avec Apple indique qu’au moins un de ses partenaires les plus importants continuera à utiliser la technologie de l’entreprise pendant des années, dissipant ainsi certaines craintes selon lesquelles le changement dans la structure d’entreprise d’Arm pourrait inciter certains de ses clients à rechercher des alternatives technologiques. .

« En outre, nous avons conclu un nouvel accord à long terme avec Apple qui s’étend au-delà de 2040, poursuivant notre relation de collaboration de longue date avec Apple et l’accès d’Apple à l’architecture Arm », a déclaré Arm dans son dossier mis à jour auprès de la SEC.

L’architecture d’Arm est utilisée dans presque toutes les puces de smartphone, y compris la série A d’Apple pour iPhone. Le jeu d’instructions d’Arm décrit le fonctionnement d’un processeur central à son niveau le plus élémentaire, par exemple comment faire de l’arithmétique ou accéder à la mémoire d’un ordinateur. Le passage de grands projets logiciels à d’autres jeux d’instructions est coûteux, difficile et prend du temps.

Arm, fondée à l’origine en 1990, a commencé à se développer fortement après la sortie de l’iPhone en 2007 et les fabricants de smartphones avaient besoin de puces conçues pour une faible consommation d’énergie, en particulier par rapport à l’architecture x86 utilisée dans les puces pour PC et serveurs d’Intel et d’AMD.