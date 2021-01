Apple Inc et Amazon.com Inc ont suspendu Parler de leur App Store et de leur service d’hébergement Web respectifs, affirmant que le service de réseautage social auquel de nombreux utilisateurs de médias sociaux de droite se sont rassemblés n’a pas pris de mesures adéquates pour empêcher la propagation de publications incitant à la violence.

L’action d’Apple et d’Amazon fait suite à une initiative similaire de Google d’Alphabet Inc. vendredi. Parler est favorisé par de nombreux partisans du président américain Donald Trump, qui a été définitivement suspendu de Twitter vendredi, et il est considéré comme un refuge pour les personnes expulsées de Twitter.

« Nous avons suspendu Parler de l’App Store jusqu’à ce qu’ils résolvent ces problèmes », a déclaré Apple dans un communiqué samedi.

Apple avait donné à Parler 24 heures pour soumettre un plan de modération détaillé, indiquant que les participants utilisaient le service pour coordonner le siège de mercredi du Capitole américain.

Le directeur général de Parler, John Matze, a critiqué Apple, affirmant que le fabricant d’iPhone interdisait le service jusqu’à ce qu’il renonce à la liberté d’expression et institue «des politiques larges et invasives comme Twitter et Facebook».

Amazon a suspendu Parler de son unité Amazon Web Services (AWS), pour avoir enfreint les conditions de service d’AWS en ne parvenant pas à faire face efficacement à une augmentation régulière du contenu violent sur le service de réseau social, a rapporté BuzzFeed News https://bit.ly/39dhToG tard le samedi.

AWS n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Reuters.

AWS prévoit de suspendre le compte de Parler à compter de dimanche, à 23 h 59 PST, selon un e-mail envoyé par une équipe AWS Trust and Safety à Parler vu par BuzzFeed.

Matze, dans un article sur Parler en réponse à la suspension d’Apple, a déclaré: «Ils affirment que cela est dû à la violence sur la plate-forme. La communauté n’est pas d’accord car nous avons atteint le numéro 1 de leur magasin aujourd’hui », a déclaré Matze dans un message sur Parler.

« Plus de détails sur nos prochains plans seront bientôt disponibles car nous avons de nombreuses options », a déclaré Matze.

En plus de Parler, les utilisateurs de médias sociaux de droite aux États-Unis ont afflué vers l’application de messagerie Telegram et le site social interactif Gab, citant la police plus agressive des commentaires politiques sur les plates-formes grand public telles que Twitter Inc et Facebook Inc.

Google, dans son annonce vendredi qu’il suspendait Parler, a déclaré que Parler doit faire preuve d’une modération de contenu «robuste» s’il veut revenir dans le magasin.