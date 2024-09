Apple estime qu’Apple Intelligence est sa plateforme du futur. Son déploiement prendra du temps.

La gamme iPhone 16 d’Apple sera disponible dans les magasins le 20 septembre et, même si les nouveaux téléphones bénéficient de mises à niveau matérielles impressionnantes, leur principal argument de vente ne réside pas dans les écrans plus grands des Pros ni dans le bouton de contrôle de l’appareil photo de la gamme. Il s’agit de la plateforme logicielle Apple Intelligence, basée sur l’IA générative.

Et même si Apple Intelligence ne sera pas lancé en même temps que les nouveaux téléphones (il commencera à être déployé sous forme de mise à jour logicielle pour les utilisateurs anglophones américains en octobre), il est clair qu’Apple (AAPL) met tout son poids derrière cette technologie comme catalyseur pour réaccélérer les ventes d’iPhone, qui ont faibli au cours des derniers trimestres.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a souligné que la gamme iPhone 16 était la première conçue « de A à Z » pour Apple Intelligence. Wall Street compte également sur Apple Intelligence pour inciter les utilisateurs à mettre à niveau leurs anciens iPhones, des analystes comme Erik Woodring de Morgan Stanley et Dan Ives de Wedbush affirmant que la plateforme est essentielle à la croissance future de l’iPhone.

Même si l’iPhone 16 pourrait bénéficier de l’inclusion d’Apple Intelligence, la société positionne clairement la plateforme comme son logiciel du futur, sur lequel elle s’appuiera pour les années à venir.

« Il s’agit d’un pari à long terme pour Apple », a écrit Nabila Popal, directrice de recherche senior chez IDC, dans une note suite à l’événement de lancement de l’iPhone 16 d’Apple le 9 septembre. « Et même si nous ne verrons peut-être pas l’impact le plus important immédiatement, Apple Intelligence finira par changer complètement l’expérience utilisateur des smartphones, comme avec le premier iPhone. »

Apple a lancé lundi 9 septembre sa plateforme logicielle Apple Intelligence basée sur l’IA générative. (Apple)

Un roulement lent

Lors de son discours d’ouverture, Apple a évoqué un certain nombre de fonctionnalités d’Apple Intelligence qui, selon elle, seront disponibles sur les iPhones le mois prochain. Il s’agit notamment des mises à jour de produits que la société a présentées lors de son événement WWDC en juin, telles que des résumés génératifs alimentés par l’IA pour les notifications de texte et les e-mails ; des outils d’écriture pour aider à relire, à enrichir et à résumer des documents ; des outils de retouche photo ; et la possibilité d’enregistrer et de transcrire des notes et des appels téléphoniques.

Il s’agit d’un premier aperçu de la manière dont Apple envisage l’IA et des domaines dans lesquels elle pense qu’elle profitera le plus aux consommateurs. Nous avons vu des capacités similaires chez Google et Samsung, mais Apple n’a pas manqué de souligner que sa première série d’offres d’IA n’est que le début d’un déploiement plus vaste, qui inclura une version réimaginée et plus performante de Siri.

L’objectif est de s’assurer que les consommateurs ne se contentent pas de mettre la main sur les premières applications d’IA et de hausser les épaules face à leurs fonctionnalités limitées. Après tout, l’industrie technologique a promis que l’IA générative révolutionnerait pratiquement tous les gadgets et logiciels. Et si les premières expériences des consommateurs avec cette technologie sont décevantes, cela pourrait avoir un impact négatif sur les projets d’IA d’Apple.

L’histoire continue

Après tout, vous souvenez-vous de ce qui s’est passé lorsque Apple a lancé son application Apple Maps en 2012, avant qu’elle ne soit prête à être diffusée ? Les utilisateurs ont tourné en dérision son apparence et il a fallu des années pour que le logiciel gagne du terrain.

Le positionnement de l’ensemble initial de fonctionnalités d’Apple Intelligence comme la première d’une série de mises à jour logicielles pour les propriétaires d’iPhone donne à Apple la latitude de fournir des parties de sa plate-forme d’IA au coup par coup, garantissant que même si les utilisateurs sont rebutés par les premières interactions avec le logiciel, l’entreprise sera en mesure de corriger ces problèmes et d’avoir plus de capacités à commercialiser à l’avenir.

Le lancement de nouvelles fonctionnalités à l’avenir donnerait également à Apple une couverture si l’une des premières offres d’Apple Intelligence rencontrait des problèmes comme ceux que Google a connus lorsqu’il a déployé AI Overviews et a dû le retirer après avoir demandé aux gens d’ajouter de la colle à leur pizza.

En dehors de cela, le lancement progressif des produits Apple Intelligence devrait éviter aux utilisateurs de se sentir submergés par autant de nouvelles fonctionnalités à la fois, ce qui pourrait également les dérouter et les détourner de l’expérience.

Apple doit encore livrer

Le lancement d’Apple Intelligence au fil du temps permettra à Apple de mieux contrôler son déploiement, mais l’entreprise doit encore répondre à ses attentes déjà élevées. Et même si cela ne surprendra peut-être pas les gens au début, l’entreprise met en place Apple Intelligence pour qu’il s’agisse d’une collection de fonctionnalités assez impressionnante.

Siri, en particulier, semble devenir enfin l’assistant intelligent qu’on nous avait promis il y a des années, doté de la capacité de comprendre ce qui se trouve sur votre écran et de la possibilité non seulement de prononcer vos demandes, mais également de les taper.

« Je ne pense pas que Siri soit une nouvelle interface qui va changer la façon dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure – pour l’instant », a déclaré Thomas Husson, vice-président et analyste principal de Forrester, dans un communiqué. « Cependant, il existe des signes clairs que Siri est finalement en train de devenir un agent numérique qui exploite les informations sur l’appareil et le contexte personnel pour offrir de nouvelles expériences multimodales et prendre des mesures au nom de l’utilisateur. »

Apple a également présenté sa nouvelle fonction d’intelligence visuelle, qui utilisera la nouvelle fonctionnalité Camera Control de l’iPhone 16 pour fournir des informations sur le monde qui vous entoure, à l’instar de Circle to Search de Google. Dirigez votre appareil photo vers un restaurant à l’aide de l’intelligence visuelle et il affichera les notes et les horaires ; voyez une paire de chaussures que vous aimez et pointez votre appareil photo vers elles pour trouver des options d’achat en ligne.

Même si Apple joue la carte de la sécurité dans sa stratégie de déploiement, il est clair qu’elle a de plus grandes idées en tête qui pourraient radicalement changer la façon dont nous utilisons nos téléphones. L’entreprise doit simplement concrétiser ces plans.

