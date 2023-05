Apple « est susceptible » d’introduire des boutons de volume haptiques à semi-conducteurs avec l’iPhone 16 Pro

Alors qu’il est maintenant largement répandu qu’Apple a abandonné son intention d’introduire de nouveaux boutons de volume haptiques à semi-conducteurs avec la série iPhone 15 cette année, Mark Gurman de Bloomberg a déclaré qu’il est désormais « probable » qu’Apple étende la nouvelle fonctionnalité à l’iPhone 16 Pro, dont le lancement est prévu en 2024.

Jusqu’à récemment, la rumeur disait qu’Apple pourrait adopter une nouvelle conception de bouton à semi-conducteurs pour l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max, qui verrait les nouveaux modèles abandonnez les boutons physiques de volume et d’alimentation trouvé sur les appareils de la génération actuelle pour un nouveau bouton à semi-conducteur unique non mobile qui simulera la sensation des boutons physiques via un logiciel.

Cependant, le mois dernier, l’analyste respecté de TF International Securities, Ming-Chi Kuo, a rapporté que « des problèmes techniques non résolus » avaient forcé Apple à revenir aux boutons manuels familiers de la série iPhone 15.

De plus, la semaine dernière Le fournisseur Apple Cirrus Logic a apparemment confirmé les rumeurs d’annulation du bouton à semi-conducteurs de l’iPhone 15notant comment un nouveau produit sur lequel il travaillait pour un client qui avait l’intention de le lancer cet automne « ne devrait plus arriver sur le marché comme prévu ».

Apple a introduit pour la première fois un bouton d’accueil à semi-conducteurs non mobile avec l’iPhone 7, qui simulait la sensation d’une presse physique en utilisant les moteurs Taptic pour imiter la sensation d’une presse en fournissant un retour haptique pour offrir l’illusion de cliquer et de déplacer des pièces. .