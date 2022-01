Apple est la marque la plus appréciée de 2022, Google, Samsung et Huawei font partie du top 10

Un nouveau rapport de recherche réalisé par Répertoire des marques considère Apple comme la marque la plus précieuse au monde pour 2022. La société de recherche calcule la valorisation de la marque à 355,1 milliards de dollars. A noter que cette valorisation est calculée par Répertoire des marques et ne reflète pas la capitalisation boursière de la marque.

Les dix marques les plus appréciées dans le monde sont les suivantes :

1 – Pomme

2 – Amazone

3 – Google

4 – Microsoft

5 – Wal-Mart

6 – Groupe Samsung

7-Facebook

8 – ICBC (Banque industrielle et commerciale de Chine) 9 – Huawei

10 – Verizon

La valorisation de la marque Apple a augmenté de 35 % par rapport à 2021 et la valorisation est la plus élevée que l’entreprise ait enregistrée de toutes les marques.

Apple a connu une année 2021 exceptionnelle, mise en évidence par sa réalisation au début de 2022 – étant la première entreprise à atteindre une valorisation boursière de 3 billions de dollars américains. Historiquement, le succès du géant de la technologie a consisté à affiner le positionnement de sa marque principale, mais sa croissance plus récente peut être attribuée à la reconnaissance par l’entreprise que sa marque peut être appliquée efficacement à une gamme de services beaucoup plus large. L’iPhone représente encore environ la moitié des ventes de la marque. Cependant, cette année, Apple a accordé plus d’attention à son autre suite de produits avec une nouvelle génération d’iPad, une refonte de l’iMac et l’introduction d’AirTags. Sa gamme de services, d’Apple Pay à Apple TV, n’a cessé de se renforcer et a pris une importance croissante dans le succès de la marque.

Google s’est classé troisième marque la plus appréciée.

Google a connu une croissance similaire de la valeur de la marque de 38 % à 263,4 milliards de dollars. La marque dépend de la publicité pour la grande majorité de ses revenus et a été touchée au début de la pandémie, les dépenses publicitaires ayant chuté en raison de l’incertitude. Cependant, alors que le monde s’adaptait à la nouvelle normalité et que les gens passaient de plus en plus de temps en ligne, les budgets publicitaires se sont rouverts et l’activité de Google a rebondi, ce qui a entraîné une augmentation saine de la valeur de la marque.

Le groupe Samsung s’est classé sixième et est la seule marque coréenne répertoriée dans le top 25 des marques les plus appréciées.

La valeur de la marque du groupe Samsung, basé en Corée du Sud, s’élève à 107,3 ​​milliards de dollars américains en 2022, soit une augmentation de 5 % par rapport à l’année dernière, ce qui lui a permis de défendre sa position de longue date en tant que marque la plus précieuse d’Asie-Pacifique, bien qu’elle soit tombée à 6ème du classement mondial, dépassé par Walmart. WeChat reste la marque la plus forte de la région et du monde. Les revenus de Samsung ont augmenté grâce au lancement de nouveaux produits. Au milieu d’une crise mondiale de la chaîne d’approvisionnement et d’une forte demande de puces mémoire, la marque a surperformé ses concurrents avec des revenus élevés dans leur activité de fabrication de puces. De plus, pour répondre à la demande des consommateurs, Samsung met en place une nouvelle usine de puces informatiques au Texas d’une valeur de 17 milliards de dollars américains. Le géant de la technologie a également élargi son offre électronique, avec une nouvelle gamme d’appareils portables ainsi que des appareils de cuisine et ménagers.

Huawei se classe au neuvième rang des marques les plus appréciées pour 2022, rebondissant de la 21e place pour 2021. Huawei fait certainement bien mieux qu’il ne l’était depuis le début de l’interdiction américaine.

Huawei a réussi à reprendre sa place parmi les 10 marques les plus précieuses au monde, après une croissance de 29 % à 71,2 milliards de dollars. L’activité de smartphones de Huawei a été durement touchée par les sanctions américaines, mais elle a réagi positivement en augmentant fortement les investissements dans les entreprises technologiques nationales et la R&D, ainsi qu’en se concentrant sur les services cloud.

Enfin, TikTok est la marque qui connaît la croissance la plus rapide au monde.

Triplant la valeur de la marque au cours de l’année écoulée, TikTok est la marque à la croissance la plus rapide au monde. Avec une croissance étonnante de 215 %, la valeur de la marque de l’application de divertissement est passée de 18,7 milliards de dollars américains en 2021 à 59,0 milliards de dollars américains cette année. Revendiquant la 18e place parmi les 500 marques les plus précieuses au monde, il s’agit du nouvel entrant le plus élevé du classement Brand Finance Global 500 2022. Avec les restrictions COVID-19 toujours en vigueur dans le monde entier tout au long de 2021, les services de divertissement numérique, de médias sociaux et de streaming ont connu une croissance continue, et la montée en puissance de TikTok témoigne de l’évolution de la consommation des médias. Avec son offre de contenu facilement digestible et divertissant, la popularité de l’application s’est répandue dans le monde entier, mais elle a également agi comme un exutoire créatif et a permis aux gens de se connecter pendant le verrouillage.

Consultez le rapport sur le lien Source pour en savoir plus sur les autres marques mondiales les plus appréciées de 2022.

Sources 1 • 2