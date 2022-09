Apple essaie son propre correctif pour les réactions aux messages Android, sème la confusion

Les allers-retours en cours entre Google et Apple concernant le RCS et les bulles vertes ont atteint un nouveau niveau de confusion cette semaine, lorsque quelqu’un a remarqué qu’Apple s’attribuait le mérite du travail de Google ou avait créé sa propre idée de réactions multiplateformes. C’est une description étrange de la situation, alors laissez-moi essayer d’expliquer.

Sur le Page de fonctionnalités iOS 16 d’Apple, David Imel a remarqué un élément spécifique d’Apple qui ressemblait à Apple s’attribuant le mérite des réactions aux messages que Google avait intégrées à sa propre application Messages en janvier. Après avoir testé les réactions entre l’iPhone et l’appareil Android, il semble en fait qu’Apple déploie son propre système, mais la cohérence de celui-ci est désactivée. Ou peut-être est-ce parce que le système de Google travaille à ses côtés et prend le relais ?

Quoi qu’il en soit, pour revenir en arrière une seconde, vous connaissez tous les pressions de Google pour qu’Apple adopte le RCS et la réticence d’Apple à le faire. Google veut qu’Apple ajoute le support RCS à iMessage pour améliorer la messagerie pour tous (et arrêter l’intimidation), mais Apple ne veut pas en faire partie car iMessage est une grande partie de l’expérience iPhone et maintient les gens dans son écosystème.

Ainsi, en janvier, Google a pris ces affreuses réactions “RI” ou “AIMÉ” que vous obtenez sur Android d’un utilisateur d’iPhone et les a transformées en emoji. C’était une solution simple de Google qui a amélioré les conversations entre les iPhones et les téléphones Android. Vous pouvez en savoir plus ici.

Et maintenant, Apple publie cela sur sa liste de fonctionnalités iOS 16, ce qui donne l’impression qu’ils veulent s’attribuer le mérite du travail de Google. Ou sont-ils?

Si vous n’aviez pas un iPhone et un téléphone Android assis ici pour tester, vous penseriez vraiment qu’Apple parle de ce que Google a fait avec des réactions. Cependant, je viens d’envoyer plusieurs messages d’un iPhone 14 Pro et d’un Galaxy S22+. Je vois 3 types de réactions différents, l’un qui, je crois, est ce dont parle Apple, l’autre qui est fait par Google, et un autre qui est l’ancien système défectueux.

Ci-dessous, du côté Android, vous pouvez voir un “😂 to ‘hello'” spécifique qui était un “HaHa” de mon iPhone. Je crois comprendre que c’est à cela qu’Apple fait référence. Vous verrez alors plusieurs où l’emoji est attaché au coin inférieur droit du message, ce qui serait la façon dont Google a essayé de traiter ces réactions. Et le troisième type de réaction est le “J’ai adoré une image”, qui était une réaction à une image qui ne fonctionne clairement pas dans les systèmes d’Apple ou de Google.

D’après ce que je peux dire, Apple n’est pas essaie de s’attribuer le mérite de la correction des réactions de Google et fait plutôt référence à son propre système qui diffère de celui de Google. Celui de Google, du moins dans Messages sur mon S22+, semble prendre le relais et fonctionner plus souvent que celui d’Apple. Mais il y a une nette différence entre les deux styles.

C’est une confusion stupide, qui pourrait être corrigée par Apple en adoptant le RCS.