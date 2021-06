Apple essaie de faire des mots de passe une chose du passé. Voici comment

À la suite de l’une des plus grandes fuites de mots de passe de l’histoire, Apple a dévoilé une nouvelle fonctionnalité biométrique qui pourrait un jour remplacer les mots de passe sur tous les appareils Apple. Il y a quelques jours, une énorme fuite de plus de 8 milliards de mots de passe a été partagée publiquement en ligne, mettant finalement en évidence leur vulnérabilité. Il est recommandé de changer régulièrement les mots de passe et d’activer l’authentification en deux étapes lorsque cela est possible pour minimiser les risques.

Face à ces contraintes et au risque constant de se faire voler de précieux mots de passe, Apple a proposé aux développeurs une nouvelle fonctionnalité appelée PassKeys, qui est actuellement en cours de test. L’idée est de permettre aux utilisateurs de se connecter rapidement, simplement et en toute sécurité à une application ou un service en ligne sans avoir à saisir de mot de passe ou à se connecter via une autre plateforme (Google ou Facebook). Évidemment, pour que cela fonctionne, les développeurs des applications ou des sites Web en question devront approuver ce type de connexion.

En effet, les utilisateurs pourront se connecter en utilisant les systèmes d’identification biométrique disponibles via leur terminal Apple (Touch ID ou Face ID), avec des données directement intégrées dans le trousseau iCloud, et cryptées de manière sécurisée. Que ce soit avec les empreintes digitales ou la reconnaissance faciale, ces deux techniques permettent une identification sûre et instantanée. Selon Apple, cette solution est encore plus sécurisée que l’authentification « classique » en deux étapes.

L’idée est de rendre cette technologie compatible avec tous les appareils Apple. Les PassKeys pourraient être intégrés à iOS 15 et macOS Monterey, attendus à l’automne.

