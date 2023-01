Apple envoie la deuxième version bêta d’iOS 16.3 aux développeurs

Apple reprend là où il s’était arrêté avant les vacances en poursuivant son cycle bêta iOS 16.3, semant aujourd’hui la deuxième mise à jour aux développeurs après avoir publié le premier opus d’iOS 16.3 aux testeurs en décembre, ajoutant la prise en charge des clés de sécurité pour Apple ID et un nouveau invite lors du transfert de musique d’un iPhone vers un HomePod.

Disponible dès maintenant, la deuxième version bêta d’iOS 16.3 a été publiée en tant que mise à jour pour tous les développeurs qui avaient installé la première version, et est disponible pour ceux qui ne l’ont pas fait via la zone de téléchargement des systèmes d’exploitation en ligne sur developer.apple.com.

Jusqu’à présent, iOS 16.3 semble être une mise à jour relativement mineure par rapport à iOS 16.2, qui a apporté de nouveaux widgets d’écran de verrouillage du sommeil et des médicaments, la personnalisation de l’affichage Always-On pour l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, et plus encore.

L’Apple Post rendra compte de toutes les nouvelles fonctionnalités ajoutées avec la deuxième version bêta d’iOS 16.3 dès qu’elles auront été découvertes.