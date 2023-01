Apple envisagerait de rendre l’iPhone 15 plus abordable que l’iPhone 14

Apple pourrait rendre l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus plus abordables, selon un article sur Plateforme en ligne sud-coréenne Naverqui suggère qu’en raison de la faible demande pour l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus, Apple pourrait baisser le prix des appareils successeurs dans le but d’augmenter les ventes des deux modèles cette année.

La poste, via Macworldaffirme que la gamme d’iPhone 15 adoptera probablement une stratégie de prix plus attractive, ce qui créerait une plus grande différence entre les prix de l’iPhone 15 et de l’iPhone 15 Plus, et ceux de l’iPhone 15 Pro et de l’iPhone 15 Pro Max haut de gamme.

Dans la série actuelle d’iPhone 14, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, plus chers, connaissent une demande plus forte que l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus classiques, qui ont largement rapporté avoir enregistré des performances de vente décevantes, conduisant à des réductions de fabrication et à une plus grande concentration sur la production de la série “Pro”.

Selon le rapport, la nouvelle stratégie de tarification pour l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus contribuera à créer une différenciation entre les appareils de la gamme “dans la mesure où le marché peut les comprendre”, affirme le bailleur.

Le message ne spécule pas sur le prix bas de l’iPhone 15 par rapport à l’iPhone 14 de la génération actuelle.