Apple envisage la sortie de l’iPhone Ultra en 2024

Selon la newsletter Bloomberg de Mark Gurman, Apple envisage sérieusement un modèle iPhone Ultra. Ce modèle se situera au-dessus des modèles Pro et Pro Max et serait encore plus cher.

Gurman cite la réponse de Tim Cook aux investisseurs sur la question de savoir si la hausse du prix moyen de l’iPhone était durable. Cook a déclaré que les gens “sont prêts à vraiment s’étirer pour obtenir le meilleur qu’ils peuvent se permettre dans cette catégorie”. Selon Cook, l’iPhone serait “partie intégrante” de la vie des gens : ils l’utilisent pour effectuer des paiements et stocker des données bancaires, contrôler les appareils électroménagers intelligents et gérer leur santé.

Apple serait très ouvert à dévoiler un cinquième modèle d’iPhone – l’Ultra – aux côtés du régulier, du Plus, du Pro et du Pro Max. L’entreprise pourrait le lancer dès 2024. Apple utilise déjà la marque Ultra pour son processeur M1 le plus puissant et son Apple Watch phare.

Ce qui n’est pas clair, et Gurman ne spécule pas, ce sont les caractéristiques qu’un iPhone Ultra aurait pour justifier sa position supérieure. Il note qu’il ne s’agit peut-être pas d’un iPhone pliable, car Apple concentrerait ses efforts pliables sur des appareils plus grands, comme les ordinateurs portables, et un iPhone pliable n’arrivera probablement qu’après 2024.

Un iPhone Ultra peut avoir un écran encore plus grand que le Pro Max, de meilleurs appareils photo et un processeur plus rapide. Mais avant 2024, Apple devrait enfin apporter un appareil photo à zoom périscope à la gamme iPhone 15 2023.

