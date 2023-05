Apple envisage de transformer les iPhones verrouillés en écrans intelligents avec iOS 17

Apple prévoit une nouvelle interface pour les iPhones qui affiche des informations telles que les rendez-vous du calendrier, la météo et les notifications dans le style d’un écran de maison intelligente.

Apple prévoit une nouvelle interface pour les iPhones qui affiche des informations telles que les rendez-vous du calendrier, la météo et les notifications dans le style d’un écran de maison intelligente, dans le cadre d’une multitude de nouvelles fonctionnalités à venir dans sa mise à jour logicielle iOS 17.

La vue apparaîtra lorsqu’un iPhone est verrouillé et positionné horizontalement, fonctionnant de la même manière que les écrans dédiés proposés par Google et Amazon.com d’Alphabet, selon des personnes familières avec le projet.

L’idée est de rendre les iPhones plus utiles lorsqu’ils sont, par exemple, allongés sur le bureau ou la table de chevet d’une personne.

Cette décision fait partie d’une volonté plus large d’intégrer des informations en direct dans davantage de parties du logiciel de l’entreprise – une approche qui inclut également l’interface de l’Apple Watch.

La nouvelle vue est l’un des nombreux changements prévus pour iOS 17, nom de code Dawn, qui sera mis à la disposition des consommateurs plus tard en 2023.

Apple prévoit de dévoiler le logiciel aux côtés de son casque de réalité mixte lors de la conférence mondiale des développeurs le 5 juin.

Une porte-parole d’Apple a refusé de commenter ses plans pour iOS 17.

La nouvelle interface iPhone sera similaire à celle qui est arrivée sur le système d’exploitation Android sous une forme plus basique en 2019.

Amazon propose également depuis longtemps une telle option sur ses tablettes, leur permettant de passer dans un mode qui ressemble à l’interface de ses appareils de maison intelligente Echo Show.

La fonctionnalité Apple utilisera un fond sombre avec du texte clair pour faciliter la lecture, selon les personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées car l’œuvre n’est pas encore publique.

Il s’appuiera sur le lancement par la société de widgets d’écran de verrouillage l’année dernière dans le cadre d’iOS 16, qui permet aux utilisateurs de voir de petits extraits d’informations – comme les cours boursiers, les actualités et la température – sous l’heure sur leur écran verticalement.

La société basée à Cupertino, en Californie, travaille également sur une nouvelle interface horizontale pour l’iPad, mais il a été plus lent d’apporter des modifications majeures à cet appareil. Le nouvel écran de verrouillage de l’iPhone d’iOS 16 n’est pas encore disponible sur les iPad, et les widgets de l’écran d’accueil qui ont été lancés dans iOS 14 ne sont pas arrivés sur la tablette avant iPadOS 15.

Apple explore d’autres moyens de transformer ses appareils en écrans intelligents pour la maison.

Cela inclut le développement d’une tablette à faible coût qui peut se fixer magnétiquement aux murs et aux supports, bien que l’effort ait également été lent.

Cet appareil pourrait finalement servir d’entrée d’Apple dans les écrans de maison intelligente. Il est conçu pour contrôler des éléments tels que les thermostats et les lumières, afficher des vidéos et gérer les discussions FaceTime.

Dans le cadre d’iOS 17, Apple prévoit également des modifications importantes de l’application Wallet de l’iPhone et apportera des améliorations à ses services de localisation.

Il y aura une nouvelle application de journalisation conçue pour ajouter la prise de notes et un élément social plus fort à l’appareil.

Il y a aussi des changements de santé, avec de nouvelles fonctionnalités pour enregistrer votre humeur et faire face à une vision faible. Et Apple prévoit d’apporter l’application Santé à l’iPad.

La société travaille également sur des mises à niveau pour SharePlay, sa fonctionnalité qui permet aux utilisateurs FaceTime tout en collaborant dans des applications, ainsi qu’AirPlay, qui diffuse le contenu des appareils Apple vers les téléviseurs et les haut-parleurs.

Il a eu des discussions avec des hôtels et d’autres endroits qui proposent des téléviseurs et des haut-parleurs, dans le but de faciliter le transfert de vidéo et d’audio vers des appareils qu’ils ne possèdent pas.