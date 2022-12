Apple envisage de déplacer une partie de la production d’iPad en Inde, selon un rapport

Apple envisage de déplacer une partie de sa production d’iPad hors de Chine pour la première fois, selon un rapport de CNBCqui affirme que malgré l’absence de “plans concrets” pour le moment, des discussions sont en cours pour déplacer une partie de la fabrication d’iPad en Inde dans le but de diversifier la chaîne d’approvisionnement du fabricant d’iPhone.

Selon le rapport, via MacRumeursqui cite des sources proches des discussions, un facteur clé qui pourrait ralentir Apple dans ses efforts pour déplacer une partie de la production d’iPad en Inde est le manque de “talents hautement qualifiés et de personnes ayant une expertise dans la construction d’appareils très complexes”, bien qu’il soit entendu qu’Apple est toujours en pourparlers avec des responsables du pays pour comprendre si le transfert de production serait réalisable.

Apple a actuellement ses trois principaux partenaires de fabrication qui fabriquent des smartphones en Inde. Ce sont Wistron, Foxconn et Pegatron. La société a lentement étendu ses efforts de fabrication en Inde au cours des dernières années, avec le pays assemblant de petites quantités d’iPhone 14ainsi que certains modèles d’iPhone plus anciens, notamment l’iPhone 13 et l’iPhone SE.

Des rapports ont précédemment suggéré qu’Apple visait à produire 25% de tous les iPhones en Inde d’ici 2025, les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine étant un moteur clé entre cette décision.