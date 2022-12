Apple envisage de déplacer une partie de la production d’iPad en Inde, selon des sources

L’Inde explore des options pour amener une partie de la production d’iPad d’Apple dans le pays depuis la Chine, selon deux sources proches du gouvernement indien. Le géant de la technologie aurait des discussions en cours avec des responsables. Aucun plan concret n’a été élaboré, mais en cas de succès, cela élargirait l’empreinte d’Apple dans le pays.

Apple a annoncé plus tôt cette année qu’il avait commencé à assembler son iPhone 14 phare dans le sud de l’Inde. Le géant de la technologie produit les anciens modèles d’iPhone dans le pays depuis quelques années.

Les ambitions du géant de la technologie de diversifier davantage sa chaîne d’approvisionnement hors de Chine font suite à des manifestations à travers le pays au cours des deux dernières semaines dans le cadre de la stricte politique zéro-Covid de Pékin. Apple a averti début novembre que les expéditions d’iPhone seraient retardées en raison des blocages en Chine, et les analystes ont réduit les estimations de l’iPhone pour le trimestre crucial des vacances.

Le journal de Wall Street signalé au cours du week-end qu’Apple cherche activement à déplacer la production de la Chine vers d’autres pays d’Asie, dont l’Inde et le Vietnam.

Cependant, des sources avertissent qu’un manque de talents hautement qualifiés et de personnes ayant une expertise dans la construction d’appareils très complexes comme l’iPad pourrait ralentir ces plans en Inde. Le contexte de la politique étrangère n’aide pas non plus, avec des tensions croissantes entre l’Inde et la Chine. Les deux pays se sont affrontés ces dernières années sur des différends territoriaux entraînant une présence militaire accrue à la frontière indo-chinoise.

Gene Munster de Loop Ventures estime que 10 % des iPhones sont fabriqués en Inde, mais s’attend à ce que la production augmente lentement.

“Je pense que dans cinq ans, 35% seront fabriqués en Inde”, a ajouté Munster. “Je pense qu’Apple ajoutera la production d’iPhone à d’autres pays en dehors de l’Inde et de la Chine au cours des cinq prochaines années. Peut-être au Vietnam, en Malaisie et aux États-Unis.”

Dans une note aux clients aujourd’hui, Harsh Kumar de Piper Jaffray a écrit : “Bien qu’Apple ait fait des efforts pour déplacer la production hors de Chine, à notre avis, l’Inde représente toujours moins de 5 % de la production totale d’iPhone 14 et n’aidera probablement qu’à un degré limité à l’heure actuelle.”

Apple a refusé de commenter.