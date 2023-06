Apple envisage de déménager l’Apple Store de Bristol, au Royaume-Uni, dans un nouvel espace plus grand

Dans le cadre d’une campagne qui verra Apple ouvrir les portes de plus de 50 Apple Stores nouveaux ou rénovés jusqu’en 2027dont 15 nouveaux magasins dans la région Asie-Pacifique, cinq sites en Europe et au Moyen-Orient et quatre points de vente supplémentaires aux États-Unis et au Canada, le fabricant d’iPhone envisagerait de déplacer son Apple Store existant à Bristol, au Royaume-Uni, dans un nouveau, plus grand espace dans la ville.

Selon un rapport de Bloombergqui indique qu’Apple ouvrira et rénovera un total de huit magasins à travers le Royaume-Uni jusqu’en 2025, Apple pourrait fermer son magasin actuel à Bristol et déménager dans un nouvel espace plus grand ailleurs dans la ville.

Le magasin étroit existant d’Apple à Bristol est réparti sur deux niveaux, sans place pour un affichage Aujourd’hui chez Apple ou de nombreuses fonctionnalités de magasin modernes trouvées dans d’autres magasins Apple à travers le monde.

Selon le rapport, qui note que les plans sont susceptibles de changer, Apple pourrait ouvrir son nouvel Apple Store à Bristol d’ici février 2024.

Le Royaume-Uni est le troisième marché de détail d’Apple, qui compte environ 40 magasins.