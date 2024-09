Apple entre dans une nouvelle ère de l’IA avec le dévoilement de l’iPhone 16 et introduit une capacité d’aide auditive pour les AirPods

L’iPhone omniprésent d’Apple est sur le point d’innover en passant à l’intelligence artificielle qui fera tout, depuis l’amélioration de Siri jusqu’à la création d’émojis personnalisés à la volée.

« La prochaine génération d’iPhone a été conçue dès le départ pour Apple Intelligence. Elle marque le début d’une nouvelle ère passionnante », a déclaré le PDG Tim Cook lors du lancement du produit au siège du géant de la technologie à Cupertino, en Californie.

Apple a vendu des milliards d’iPhone depuis que son défunt cofondateur Steve Jobs a dévoilé le premier appareil de ce type en 2007, contribuant ainsi à créer environ 3 000 milliards de dollars américains de richesse pour les actionnaires.

Mais au cours de la dernière décennie, il y a eu principalement des mises à niveau mineures d’un modèle à l’autre, ce qui a poussé les gens à retarder l’achat d’un nouvel iPhone et a en partie conduit à une récente baisse des ventes du produit phare d’Apple.

L’iPhone 16 suscite un buzz encore plus grand car il s’agit du premier modèle à être spécialement conçu pour l’IA, une technologie qui devrait déclencher la plus grande révolution de l’industrie depuis que Jobs a propulsé Apple sur le marché des smartphones il y a 17 ans.

Les avancées apportées par l’iPhone 16 pourraient permettre à Apple de devenir « le gardien de la révolution de l’IA grand public », a écrit Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities, dans une note de recherche. Le changement de cap d’Apple a commencé il y a trois mois avec un aperçu de sa nouvelle approche lors d’une conférence de développeurs, contribuant à susciter l’impatience pour la présentation de lundi.

Une version test d’Apple Intelligence sera disponible en anglais américain le mois prochain. Elle sera disponible dans d’autres langues localisées en anglais en décembre, et dans d’autres langues, notamment le chinois, le français, le japonais et l’espagnol, l’année prochaine.

L’iPhone 16 utilisera la nouvelle puce A18 et sera doté d’un dos en aluminium, ainsi que d’un nouveau bouton personnalisable qui pourra être utilisé pour les commandes de l’appareil photo. L’iPhone 16 sera vendu à partir de 1 129 $ et l’iPhone 16 Plus à partir de 1 279 $ au Canada.

Apple a également dévoilé l’iPhone 16 Pro et 16 Pro Max, des modèles en titane dotés d’une puce plus rapide, l’A18 Pro, et de davantage de capacités d’IA, comme des suggestions sur la façon d’organiser une séance photo plus efficacement. L’iPhone 16 Pro sera disponible à partir de 1 449 $ et le 16 Pro Max à partir de 1 749 $.

Apple a également dévoilé de nouvelles montres et de nouveaux AirPods. La nouvelle Series 10 Watch est proposée à partir de 549 $, est plus fine que sa prédécesseure et dispose d’un écran jusqu’à 30 % plus grand que celui des générations précédentes.

Apple a souligné la capacité de la Watch à aider à résoudre les problèmes liés au sport et à la santé, notamment en détectant des pathologies à long terme comme l’apnée du sommeil, ainsi qu’en détectant et en répondant aux urgences comme une chute.

Apple a également lancé une nouvelle version de la Watch Ultra 2, plus robuste, à partir de 1 099 $.

MONTRE | OpenAI va commencer à ajouter des fonctionnalités d’IA à l’iPhone: Apple annonce Apple Intelligence En partenariat avec la société d’intelligence artificielle OpenAI, Apple a annoncé que ses iPhones allaient intégrer des fonctionnalités d’intelligence artificielle. Les deux entreprises cherchent à améliorer l’assistant virtuel Siri en le transformant en chatbot.

Transformer les AirPods en aides auditives

Les AirPods 4 d’Apple, alimentés par une nouvelle puce H2 personnalisée, démarrent à 179 $ et sont dotés d’une qualité audio améliorée et d’un son spatial personnalisé.

Les utilisateurs peuvent également interagir avec Siri tout en utilisant les AirPods en hochant la tête pour dire « oui » ou en secouant la tête pour dire « non » en réponse aux annonces de Siri. Le boîtier de charge est doté de ports USB-C.

La société a révélé que ses AirPods Pro 2 peuvent désormais être « transformés » en une aide auditive de qualité clinique, en vente libre, amplifiant les sons spécifiques en temps réel, tels que des parties du discours ou des éléments de l’environnement d’un utilisateur.

Il s’agit d’une partie d’une « expérience de santé auditive tout-en-un » qui comprendra également une fonction de test auditif, qui sera publiée lors d’une mise à jour logicielle ultérieure.

Cela permettra aux utilisateurs d’évaluer en cinq minutes la perte auditive dans chaque oreille.

Selon Apple, le test consiste à appuyer sur l’écran de l’appareil lorsqu’il entend une série de sons. Il produit ensuite des résultats, stockés de manière privée dans l’application Apple Health, qui personnaliseront ses AirPods Pro 2.

« Une fois configurée, la fonctionnalité permet des ajustements dynamiques personnalisés afin que les utilisateurs puissent amplifier les sons qui les entourent en temps réel », a déclaré la société dans un communiqué.

« Cela les aide à mieux s’engager dans la conversation et leur permet de rester connectés aux personnes et à l’environnement qui les entourent. »

Cette avancée est une fonctionnalité bienvenue pour les adultes souffrant d’une perte auditive légère à modérée, a déclaré l’audiologiste Lorienne Jenstad, qui fait partie d’un groupe de personnes moins susceptibles de souffrir de problèmes auditifs. Les fonctionnalités de santé auditive ne sont pas destinées aux personnes de moins de 18 ans.

Elle reste toutefois prudente quant à l’utilisation des AirPods comme substitut à des instruments de test et d’audition appropriés.

Elle a expliqué qu’il existe plusieurs types et degrés de perte auditive.

« Les audiologistes peuvent effectuer des tests avec différents équipements pour aider à comprendre quelle partie de l’oreille est à l’origine de la perte auditive », a déclaré Jenstad, professeur associé à l’École d’audiologie et des sciences de la parole de l’Université de la Colombie-Britannique.

« Il pourrait s’agir d’un élément conducteur. Il se peut que vous ayez simplement du cérumen dans votre conduit auditif qui empêche le son de passer, et cette application ne pourra pas y parvenir. »

Les AirPods Pro 2 sont vendus à 249 $.

Même en prenant en compte le coût de l’iPhone ou de l’iPad, cela reste nettement moins cher que de nombreuses prothèses auditives, qui peuvent coûter des milliers de dollars.

Mais Jenstad a déclaré que lorsque vous achetez un appareil auditif, vous payez également le coût de tous les services professionnels et des soins qui accompagnent l’appareil.

Apple a déclaré que les fonctionnalités de santé auditive seront disponibles dans 100 pays plus tard cet automne.

Jenstad ne sait pas si le Canada fera partie de ces pays. Les États-Unis ont approuvé la vente d’appareils auditifs en vente libre en 2022.

Ce n’est pas le cas au Canada, où une ordonnance est toujours requise pour les instruments.

CBC News a contacté Apple mais n’a pas reçu de réponse à temps pour la publication.