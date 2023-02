Apple enregistre sa première baisse de chiffre d’affaires en quatre ans

L’équipe A des grandes technologies – Apple, Amazon et Alphabet – a toutes livré des résultats décevants jeudi, un jour après que le propriétaire de Facebook, Meta, ait résisté à la tendance sombre de la technologie, livrant des résultats meilleurs que prévu.

Les actions d’Apple ont chuté de plus de 4% jeudi après que la société a publié un rapport décevant sur les résultats du premier trimestre, y compris de rares ratés sur les revenus, les bénéfices et les ventes.

Le fabricant d’iPhone a manqué les attentes des analystes en matière de bénéfices pour la première fois en sept ans, après que les verrouillages stricts de Covid-19 et les protestations connexes en Chine aient bouleversé la production d’iPhone chez son plus grand fournisseur.

La société a également enregistré sa plus forte baisse de revenus trimestrielle en près de sept ans, affichant 117,2 milliards de dollars, soit une baisse de 5,49 % par rapport à l’année dernière, lorsqu’elle avait enregistré des ventes record pour les vacances. Le nombre était inférieur à l’estimation moyenne des analystes de 121,10 milliards de dollars.

Apple a fait allusion aux vents contraires en cours dans un communiqué de presse accompagnant le rapport, que les observateurs qualifient de choquant. Des confinements stricts en Chine, qui produit 90 % de ses appareils vendus dans le monde, coûte environ 4 milliards de dollars de ventes perdues en 2022.

Pendant des années, Apple a été considérée comme un refuge sûr pour les investissements dans l’espace technologique de plus en plus volatil, mais les analystes affirment que ce rapport montre que la marée pourrait changer. La société avait averti dans son appel aux résultats d’octobre qu’elle anticipait un ralentissement, le directeur financier Luca Maestri citant “l’incertitude persistante dans le monde”.

“Le mauvais trimestre d’Apple prouve que même la société américaine la plus précieuse n’est pas à l’abri des défis auxquels est confrontée l’industrie technologique dans son ensemble”, a déclaré Jesse Cohen, analyste principal chez Investir.comajoutant que le rapport était “étonnamment faible”.

Un iPhone de première génération non ouvert devrait se vendre 50 000 $ aux enchères aux États-Unis Lire la suite

Amazon a annoncé jeudi des revenus pires que prévu chez Alphabet, la société mère de Google, un recul des annonceurs a touché les revenus du géant de la recherche.

Le géant de la technologie et de la vente au détail est confronté à une réinitialisation difficile après son boom pandémique et a récemment annoncé 18 000 suppressions d’emplois. Il a déclaré une perte nette de 2,7 milliards de dollars pour 2022, contre un bénéfice net de 33,4 milliards de dollars un an auparavant. La perte comprenait une perte avant impôts de 12,7 milliards de dollars sur son investissement dans le constructeur de véhicules électriques Rivian. Les ventes nettes ont augmenté de 9 % à 514 milliards de dollars, contre 469,8 milliards de dollars en 2021.

La division la plus fiable de la société, Amazon Web Services, a enregistré des ventes de 21,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 20 % par rapport à l’année précédente, mais inférieure aux estimations des analystes.

Alphabet a manqué de peu les attentes des analystes, signalant une baisse de la demande pour sa publicité de recherche dans un contexte de ralentissement économique. Les ventes de la société ont atteint 63,1 milliards de dollars pour le trimestre, légèrement en dessous des 63,2 milliards de dollars prévus.

Le mois dernier, Alphabet a supprimé 12 000 emplois, soit 6 % de ses effectifs mondiaux, et s’est engagé à créer une entreprise plus légère et plus efficace.

Il a ensuite été frappé par un procès du ministère américain de la Justice accusant la société d’abuser de sa domination sur le secteur de la publicité numérique.

Les deux résultats seront confrontés à un revirement chez Meta, la société mère de Facebook. Les actions de Meta ont bondi jusqu’à 26% jeudi – son plus grand bond en une journée en près d’une décennie.

La flambée des cours de l’action de Meta est survenue après que le PDG Mark Zuckerberg s’est engagé à alléger la société de médias sociaux. Les analystes ont salué cette décision, nombre d’entre eux améliorant leurs recommandations sur le titre.