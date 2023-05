Apple enregistre le mot-symbole «xrOS» avant le lancement du nouveau casque AR / VR

Apple a enregistré un mot-symbole pour « xrOS » en Nouvelle-Zélande, le nom censé être utilisé pour le système d’exploitation sur lequel fonctionnera le casque AR/VR d’Apple.

Repéré par Parker OrtolaniApple a enregistré le mot-symbole auprès de l’Office néo-zélandais de la propriété intellectuelle, confirmant que le fabricant d’iPhone utilisera sa police de caractères San Francisco pour promouvoir ‌le nouveau système d’exploitation, tout comme il le fait pour macOS, iOS, watchOS et tvOS.

Mark Gurman de Bloomberg a précédemment rapporté que « ‌xrOS‌ » est pour la réalité étenduec’est ce que le casque devrait offrir aux utilisateurs lors de son lancement, combinant la réalité augmentée et la réalité mixte pour transmettre la vidéo du monde réel à travers la visière et l’afficher à l’utilisateur.

Selon de nombreuses rumeurs, Apple prévoit de dévoiler sa longue rumeur Casque de réalité mixte AR/VR à la WWDC23 en juin avant une sortie à l’automne.

En 2021, nous avons vu The Information publie un croquis du prochain casque, affirmant avoir vu des images internes secrètes d’une source anonyme « ayant une connaissance directe » du développementsignalant que l’appareil offrira une « visière élégante et incurvée attachée au visage par un matériau en maille et des bandeaux interchangeables ».

Créateur de concepts Ian Zelbo a publié des visuels montrant à quoi ressemblera probablement le nouveau casque d’Apple basé sur des informations divulguées antérieurement, avec un bandeau réglable de style Apple Watch et un coussin en maille rappelant les AirPods Max pour un confort autour des yeux du porteur.

Image: Ian Zelbo