Les expéditions de smartphones d’Apple Inc. ont bondi de 22% pour atteindre des niveaux records au quatrième trimestre, ce qui en fait le plus gros vendeur au monde, tandis que celles de Huawei ont chuté avec l’entrée en vigueur des sanctions américaines.

Un nombre accru de modèles et un nouveau look pour la gamme d’iPhone 12, les premiers appareils compatibles 5G d’Apple, ont exploité la demande refoulée de mises à niveau, en particulier en Chine.

Les livraisons ont atteint 90,1 millions de téléphones, un record pour tous les trimestres, ce qui lui confère une part de marché mondiale de 23,4%, selon les données de la société de recherche IDC.

« En Chine, Apple a saisi l’opportunité parfaite pour conquérir la part de marché de Huawei dans le haut de gamme, alors que ce dernier n’a pratiquement pas suffisamment d’offre alors que la demande pour la marque est toujours là », a déclaré Nicole Peng, qui suit le marché chinois des smartphones chez Canalys.

Les données viennent dans la foulée des ventes record d’Apple pour le trimestre de vacances mercredi, avec des revenus dépassant les 100 milliards de dollars pour la première fois. Les ventes dans la Grande Chine, qui comprend Hong Kong et Taiwan, ont bondi de 57%.

«Nous avions deux des trois smartphones les plus vendus en Chine urbaine», a déclaré le directeur général Tim Cook à Reuters dans une interview, ajoutant que les améliorateurs en particulier avaient établi un record de tous les temps en Chine.

Comme c’est souvent le cas au quatrième trimestre lors du lancement de nouveaux produits, Apple a pris la première place devant Samsung Electronics. La société sud-coréenne a enregistré une augmentation de 6,2% d’une année sur l’autre à 73,9 millions d’appareils, ce qui lui confère une part de marché de 19,1%.

Huawei Technologies Co Ltd, sans surprise, a souffert le plus, avec des expéditions chutant d’un record de 42,4% à 32,3 millions.

La puissance technologique chinoise a été battue après que la précédente administration américaine l’a mise sur liste noire pour des raisons de sécurité nationale, empêchant les entreprises étrangères de lui fournir des pièces clés, y compris des semi-conducteurs.

Huawei est maintenant en pourparlers préliminaires pour vendre ses marques de smartphones haut de gamme P et Mate, ont déclaré deux personnes ayant une connaissance directe du sujet, une décision qui pourrait éventuellement permettre à la société de quitter le secteur de la fabrication de smartphones haut de gamme.

Selon IDC, il se classe désormais 5e par rapport au 2e rang qu’il n’avait que deux trimestres plus tôt. Mais les sociétés de recherche Counterpoint et Canalys, qui ont également publié des données jeudi, ont classé Huawei au n ° 6, marquant la première fois depuis des années qu’il ne figure pas parmi les cinq premiers de leur classement.

Le chinois Xiaomi Corp, le troisième vendeur, a vu ses expéditions grimper de 32% tandis que les expéditions pour Oppo, quatrième, ont grimpé de 10,7%, selon IDC.