Apple a déclaré qu’il enquêtait si son entrepreneur taïwanais Wistron Corp a violé les directives des fournisseurs dans une usine de fabrication d’iPhone touchée par la violence près de la ville indienne de Bengaluru, à la suite de violences dans l’usine. Wistron est l’un des principaux fournisseurs mondiaux d’Apple. En Inde, elle fabrique des téléphones iPhone 7 et des iPhone SE de deuxième génération.

Des ouvriers non identifiés ont saccagé l’installation à la périphérie de Bengaluru au cours du week-end alors que les employés exigeaient des salaires impayés et de meilleures heures de travail, ont déclaré des représentants syndicaux. Des vidéos réalisées par des employés à l’intérieur de l’usine montraient des hommes brisant des caméras de sécurité, des fenêtres et d’autres équipements avec des tiges et des bâtons.

La police a arrêté 149 personnes suite aux violences, a déclaré un haut responsable de la police. Apple a déclaré qu’il envoyait du personnel et des auditeurs supplémentaires dans l’établissement. « Nos équipes sont en contact étroit avec les autorités locales et nous offrons notre soutien total à leur enquête », a déclaré la société dans un communiqué. Apple demande à ses fournisseurs de fournir des conditions de travail sûres, de traiter les travailleurs avec dignité et respect, d’agir équitablement et de manière éthique et d’utiliser des pratiques respectueuses de l’environnement partout où ils fabriquent des produits ou fournissent des services pour l’entreprise. Wistron s’est dit « profondément choqué » par la violence, qu’il a imputée à « des inconnus … aux intentions peu claires ».

« La société respecte toujours la loi, soutient pleinement et coopère avec les autorités compétentes et les enquêtes policières », a déclaré Wistron dans un communiqué à la Bourse de Taiwan.