Les autorités françaises enquêtent sur le géant de la technologie pour avoir prétendument rendu ses anciens iPhones irréparables

Le parquet de Paris a ouvert une enquête sur les efforts présumés d’Apple pour rendre ses propres appareils obsolètes afin de forcer les utilisateurs à effectuer une mise à niveau. La plainte fait suite à des jugements couronnés de succès contre le géant californien de la technologie en France et en Italie.

« Suite à une plainte, une enquête a été ouverte en décembre 2022 pour pratiques commerciales trompeuses et obsolescence programmée », a déclaré lundi le bureau dans un communiqué, ajoutant que la plainte avait été déposée par un groupe d’activistes appelé « Halte a L’Obsolescence Programmee » (HOP).

La plainte du groupe porte sur la pratique de la « sérialisation », selon laquelle des pièces de rechange telles que des micropuces ou des haut-parleurs sont associées à des numéros de série pour une génération spécifique d’iPhone. Cela empêche les réparateurs tiers d’utiliser des pièces génériques et, à mesure que les modèles sont supprimés par Apple, les pièces de rechange associées le sont également, obligeant les clients à débourser pour un modèle plus récent.

En savoir plus Le personnel de Poutine abandonne les iPhones – Kommersant

Apple, selon HOP, peut détecter quand un téléphone a été réparé avec des pièces non autorisées et peut à distance « dégrader » ses performances.

Une plainte antérieure de HOP a conduit Apple à se voir infliger une amende de 27 millions de dollars par un organisme de surveillance des consommateurs français en 2020 pour avoir ralenti les performances des anciens iPhones via des mises à niveau obligatoires du système d’exploitation. Une décision similaire avait été prise en Italie un an plus tôt, l’autorité antitrust du pays ayant infligé une amende de 10,8 millions de dollars à la société californienne.

Une tentative similaire de poursuivre Apple pour obsolescence programmée a été rejetée en Corée du Sud en février, un tribunal de Séoul ayant rejeté la plainte sans explication et forçant les plaignants à payer les frais juridiques d’Apple.