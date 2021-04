Apple enfreint la loi en facturant une commission sur les services de musique concurrents – Responsable de la concurrence de l’UE

L’UE a lancé une enquête antitrust sur l’Apple Store en juin 2020, à la suite de plaintes du service de musique suédois Spotify et d’un distributeur de livres électroniques et de livres audio sans nom. Ils ont déclaré que l’App Store, dont l’utilisation est obligatoire pour les appareils Apple, avait des règles discriminatoires pour les concurrents.

Il s’agit notamment d’une commission de 30% sur tous les paiements effectués via le système d’achat intégré de la société américaine et d’une interdiction d’informer les utilisateurs des méthodes de paiement alternatives. Apple a nié avoir adopté un comportement anticoncurrentiel.

La commission a déclaré vendredi qu’elle avait informé Apple de son avis préliminaire sur le différend commercial, qui étayait l’affirmation des plaintes selon laquelle la société américaine abusait de sa position dominante sur le marché.

« Notre constatation préliminaire est qu’Apple est le gardien des utilisateurs d’iPhones et d’iPad via l’App Store », a déclaré la vice-présidente exécutive de la commission, Margrethe Vestager. En appliquant ses frais et règles de bâillon aux applications concurrentes, «Apple prive les utilisateurs de choix de diffusion de musique moins chers et fausse la concurrence.»

L’étape formelle fait partie d’un processus juridique visant à résoudre le différend. Il «Ne préjuge pas du résultat des enquêtes», dit la commission. Apple a répondu à la nouvelle en niant à nouveau les allégations antitrust à son encontre. Le cas de l’UE est «L’opposé de la concurrence loyale», a déclaré un porte-parole d’Apple, cité par les médias.

L’accusation portée contre Apple peut entraîner de lourdes amendes pouvant aller jusqu’à 10% de son chiffre d’affaires mondial en vertu du droit de l’UE. Les commissions de paiement dans l’application sont au cœur d’un différend qu’Apple a avec Epic Games, le développeur du célèbre jeu en ligne gratuit « Fortnite ». Un procès antitrust entre les deux sociétés devrait commencer aux États-Unis la semaine prochaine.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!