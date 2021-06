Apple embauche un vétéran de BMW dans le dernier signe de poussée de voitures électriques

Apple a embauché Ulrich Kranz, un ancien cadre supérieur de BMW spécialisé dans les voitures électriques, a confirmé jeudi Apple à Phil LeBeau de CNBC.

La location est le dernier signe qu’Apple envisage sérieusement de construire une voiture électrique pour concurrencer les constructeurs automobiles tels que Tesla.

Hyundai a déclaré plus tôt cette année qu’il était en pourparlers avec Apple pour fabriquer sa voiture avant de revenir sur ses commentaires et de confirmer qu’il n’était plus en discussion.

Apple n’a jamais confirmé qu’il construisait une voiture, mais a embauché des talents de l’industrie automobile et testé des logiciels de conduite autonome en Californie. En 2018, Apple a embauché Doug Field de Tesla, qui a travaillé sur le modèle 3 de Tesla. Avec son expertise dans les chaînes d’approvisionnement, la technologie des batteries et l’expérience utilisateur, Apple représenterait un concurrent majeur pour les constructeurs automobiles existants si jamais elle sortait une voiture. Le projet de voiture d’Apple a été restructuré à plusieurs reprises, la dernière fois début 2019.

Apple n’a pas dit si Kranz travaillerait sur le projet de voiture d’Apple, qui s’appelle Special Projects Group ou SPG. Mais Kranz a une vaste expérience dans la constitution d’équipes axées sur les voitures électriques.

Avant de rejoindre Apple, Kranz était co-fondateur de Canoo, qui travaille sur une voiture électrique autonome. Chez BMW, il a dirigé le programme de développement de voitures électriques de l’entreprise, qui a abouti au véhicule électrique i3 et à une voiture de sport hybride appelée i8, selon Bloomberg, qui a d’abord signalé l’embauche.