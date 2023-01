Apple embauche du personnel à Mumbai et à New Delhi pour les premiers Apple Stores en Inde

Apple se prépare à l’ouverture de ses premiers magasins de détail en Inde cette année, avec un rapport de Le Financial Times révélant que des embauches ont été effectuées à Mumbai et à New Delhi pour des postes tels que des directeurs de magasin, des techniciens Genius Bar, des spécialistes techniques, etc.

Apple avait prévu d’ouvrir son premier magasin en Inde avant la fin de 2022mais il est entendu que le retard de l’ouverture officielle du magasin à Mumbai était dû en partie à des retards dans l’aménagement intérieur et d’autres fournitures retardés en raison de la pandémie.

Le rapport, via MacRumeursnote comment des offres d’emploi pour plus de 10 postes liés aux magasins ont été trouvées dans “divers endroits” à travers l’Inde, avec des profils LinkedIn montrant que des embauches ont été effectuées dans le pays avant l’ouverture des premiers points de vente officiels du fabricant d’iPhone.

Si tout se passe comme prévu avec le lancement à Mumbai cette année, Apple devrait ouvrir un deuxième magasin phare en Inde à New Delhi au centre commercial Select Citywalk à Saket, couvrant 10 000 à 12 000 pieds carrés, qui serait actuellement en phase de construction. .

Apple a intensifié ses efforts de vente au détail en Inde en 2020élargissant l’Apple Store en ligne officiel pour offrir pour la première fois sa gamme complète de produits et son assistance directement aux clients à travers le pays, réduisant ainsi la dépendance au réseau de vendeurs tiers d’Apple pour gérer les ventes et l’assistance dans le pays.