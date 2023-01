Apple embauche des travailleurs indiens avant l’ouverture du premier magasin physique

Apple a commencé à embaucher des employés pour les prochains magasins physiques en Inde.

Le géant de la technologie compte actuellement une douzaine de live offres d’emploi pour les magasins de brique et de mortier à «divers endroits» à travers le pays d’Asie du Sud. Selon un Rapport du Financial Times au moins cinq personnes ont confirmé qu’elles avaient été embauchées pour travailler dans les prochains magasins via des publications sur LinkedIn.

Le calendrier des efforts d’embauche d’Apple semble donner du crédit aux rapports précédents, qui indiquaient que le premier magasin physique de la société devrait ouvrir ses portes au premier trimestre de 2023 après plusieurs retards. Un rapport d’ETTelecom de juillet a déclaré que la capitale financière indienne grouillante de Mumbai abritera le magasin phare d’Apple, qui serait un magasin de 22 000 pieds carrés dans un centre commercial haut de gamme.

Apple a refusé de commenter un calendrier pour l’ouverture de son premier magasin physique en Inde.

Suhaimi Abdullah/Getty Images



L’ouverture du premier magasin d’Apple en Inde ferait partie de la poussée plus large de la société dans le commerce de détail dans le pays, où sa part de marché est relativement faible par rapport à la taille et à la population du pays. L’Inde est l’un des plus grands marchés de smartphones au monde, mais elle est également sensible aux prix et dominée par des entreprises chinoises telles que Xiaomi et Vivo.

Ces dernières années, Apple a déplacé davantage de production vers l’Inde dans le but de réduire sa dépendance de la chaîne d’approvisionnement vis-à-vis de la Chine. Il a commencé à fabriquer des iPhones en Inde en 2017, et il a commencé à fabriquer l’iPhone 13 et l’iPhone 14 dans le pays d’Asie du Sud l’année dernière.

PDG Tim Cook a annoncé des plans pour un magasin Apple en Inde en février 2020. Cook a déclaré qu’il était “un grand croyant” dans les opportunités que l’Inde présente en tant que deuxième pays le plus peuplé du monde.

Apple a ouvert un magasin en ligne pour l’Inde en septembre dernier, qui a apporté pour la première fois la gamme complète de produits et l’assistance de la société directement dans le pays. La boutique en ligne a été ouverte alors que la pandémie a forcé de nombreux magasins de détail physiques à fermer.