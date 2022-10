Apple écope d’une autre amende de 19 millions de dollars au Brésil pour ne pas avoir expédié de chargeurs

En septembre dernier, Apple a reçu l’ordre du ministère brésilien de la Justice de cesser de vendre des iPhones, si l’emballage ne comprenait pas d’adaptateur secteur, et a été condamné à une amende de 12,275 millions de BRL, soit l’équivalent de 2,34 millions de dollars.

Maintenant, Cupertino a de nouveau été condamné à une amende pour la même chose, cette fois par le tribunal civil de Sao Paulo. Le procès, intenté par l’Organisation brésilienne des consommateurs, a affirmé que pour que le produit fonctionne, un deuxième achat doit être effectué et Apple doit payer 100 millions de BRL (environ 19 millions de dollars) de dommages et intérêts.

Apple iPhone 12 Pro et le contenu de sa boîte (non illustré : les autocollants)

Selon le juge Caramuru Afonso Francisco, Apple doit fournir des chargeurs à tous les consommateurs brésiliens qui ont acheté des appareils iPhone 12 ou iPhone 13 au cours des deux dernières années, et doit également inclure les adaptateurs dans les achats futurs. La décision n’est pas définitive et peut faire l’objet d’un recours.

Apple cite des raisons environnementales pour expédier uniquement le câble Lighting vers USB-C et non l’adaptateur également dans les iPhones depuis 2020. Un certain nombre d’autres fabricants ont suivi son exemple depuis, en particulier dans le segment premium.

La source