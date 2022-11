Apple, DraftKings, Biogen, Williams-Sonoma et plus

Découvrez les entreprises qui font les plus grands mouvements à midi :

Pomme – Les actions d’Apple ont chuté de 2 % à la suite d’un rapport selon lequel la production d’iPhone pourrait être durement touchée en raison des troubles dans une usine Foxconn en Chine, au milieu des manifestations en Chine contre la politique nationale zéro-Covid. Les analystes ont également exprimé leur inquiétude concernant les récentes interruptions de fabrication avant la période des fêtes.

Taboula – Les actions de la société de publicité ont bondi de 45% après que Taboola a annoncé que Yahoo avait pris une participation de 25% dans la société dans le cadre d’un accord de 30 ans, dans lequel Taboola alimentera la publicité native sur toutes les plateformes Yahoo.

Wynn Resorts, Hôtels Melco – Les actions des exploitants de casinos Wynn Resorts et Melco Resorts ont respectivement gagné 4,1 % et 9,5 %, après que le gouvernement chinois leur a accordé des licences provisoires pour continuer à opérer à Macao. Sables de Las Vegas et MGM Resorts a également obtenu les licences, les premières en hausse de 1,3 % et les secondes en baisse de 2,4 %.

DraftKings – Les actions ont chuté de plus de 5% après que JPMorgan a rétrogradé DraftKings à sous-pondéré de neutre, affirmant dans une note que les concurrents de la société sont plus susceptibles d’atteindre la rentabilité des paris sportifs en ligne.

Biogène – L’action de Biogen a chuté de près de 4 % après un rapport de Science.org selon lequel une femme participant à un essai expérimental de traitement de la maladie d’Alzheimer, parrainé par Biogen et une société pharmaceutique japonaise, est récemment décédée d’une hémorragie cérébrale.

Aliments Tyson , Au-delà de la viande – Les actions de Tyson Foods ont chuté de 3,3% et Beyond Meat de 3,1%, après que Barclays a rétrogradé les deux sociétés à sous-pondérées, notant que le pire reste à venir pour les sociétés de protéines.

Anheuser-Busch InBev — Les actions du géant de la bière ont grimpé de 2,9 % après avoir obtenu une double mise à niveau de JPMorgan. L’analyste Jared Dinges a déclaré qu’Anheuser-Busch InBev bénéficiera d’une résurgence de la demande de bière légère domestique et de la baisse de la demande de seltz dur aux États-Unis.

Premier Solaire — L’action solaire a perdu 2 % à la suite d’un déclassement à neutre de JPMorgan. La banque a déclaré que les actions devaient faire une pause après avoir rallié plus de 150% à la suite de l’adoption de la loi sur la réduction de l’inflation.

Twilio – Twilio a glissé de 2,6% après que l’action a été déclassée par Jeffries pour conserver son achat. La société a déclaré qu’elle voyait “des vents contraires soutenus” dans l’outil de communication et la société de messagerie.

Aptiv – Les actions ont chuté de plus de 3% après que Morgan Stanley a rétrogradé Aptiv à un poids égal à cause du surpoids, affirmant dans une note que le fournisseur de technologie automobile pourrait être blessé par un déploiement plus lent des véhicules électriques.

Williams-Sonoma – Les actions ont chuté de 4,7% après que Morgan Stanley a rétrogradé le titre d’ameublement de maison à sous-pondéré, affirmant que les actions pourraient encore baisser à mesure que la demande s’affaiblit dans un environnement macroéconomique difficile.

Divertissement national en direct – L’action de Live Nation a augmenté de 1,1 % après avoir été mise à niveau pour acheter à partir du neutre par Citi, qui a déclaré que les perspectives de risque/récompense semblaient plus raisonnables.

Pinduoduo – Les actions de Pinduoduo ont bondi de 13,6% après que la plateforme de commerce électronique a publié des résultats du troisième trimestre qui ont dépassé les attentes des analystes. “Nous avons continué à approfondir notre création de valeur au troisième trimestre”, a déclaré le PDG Lei Chen. “Nous augmenterons nos investissements en R&D pour améliorer encore l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement et l’inclusion numérique agricole.”

Actions énergétiques – Les actions énergétiques ont chuté après que les prix du pétrole ont chuté près des creux de l’année en raison des inquiétudes suscitées par la demande chinoise. Actions de Exxon Mobil perdu 1,9 % et Conocophillips a chuté de 1,8 %, tandis que Chevron a chuté de 1,5 % avec Occidental Petroleum .

