Apple doit faire face à un procès restreint en matière de confidentialité concernant ses applications

Par Jonathan Stempel

(Reuters) – Un juge fédéral a réduit un procès accusant Apple d’avoir violé la vie privée des utilisateurs d’iPhone, d’iPad et d’Apple Watch en collectant leurs données personnelles via des applications propriétaires telles que l’App Store, Apple Music et Apple TV.

Le juge de district américain Edward Davila de San Jose, en Californie, a rejeté presque toutes les réclamations basées sur le paramètre « Autoriser les applications à demander le suivi » sur les appareils mobiles Apple, mais a laissé certaines réclamations se poursuivre via le paramètre « Partager ». [Device] Paramètre « Analyse ».

Les utilisateurs d’appareils mobiles ont déclaré qu’Apple avait violé leurs accords d’utilisation et plusieurs lois sur la confidentialité et la protection des consommateurs en assurant que la désactivation des paramètres limiterait la collecte, le stockage et l’utilisation de leurs données – pour ensuite ignorer leurs choix et collecter, stocker et utiliser ces données.

Le procès visant à obtenir des dommages-intérêts non précisés est l’un des nombreux procès accusant des sociétés technologiques telles qu’Apple, Google d’Alphabet et Facebook de Meta Platforms d’autoriser la collecte de données d’utilisateurs sans consentement.

Dans une décision de 39 pages jeudi soir, Davila a déclaré qu’Apple avait clairement indiqué aux utilisateurs que le paramètre « Autoriser les applications à demander le suivi » s’appliquait aux « applications et sites Web d’autres sociétés ».

Il a déclaré que cela rendait « invraisemblable » pour des personnes raisonnables de croire qu’en désactivant le paramètre, elles retiraient leur consentement à Apple pour collecter leurs données via ses propres applications.

Mais le juge a déclaré que les utilisateurs alléguaient de manière plausible qu’ils avaient retiré leur consentement en désactivant l’option « Partager ». [Device] Analytics », citant la divulgation d’Apple selon laquelle les utilisateurs peuvent « désactiver complètement le partage de Device Analytics ».

La société basée à Cupertino, en Californie, a déclaré qu’elle collectait des données via ce paramètre pour améliorer ses produits et services.

Les avocats des plaignants n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires vendredi. Apple et ses avocats n’ont pas immédiatement répondu à des demandes similaires.

L’affaire concerne le litige relatif à la confidentialité des données Apple, tribunal de district des États-Unis, district nord de Californie, n° 22-07069.

(Reportage de Jonathan Stempel à New York ; édité par Richard Chang)