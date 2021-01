IOS d’Apple détecte lorsqu’un iPhone utilise des batteries et des écrans non authentiques. Avec iOS 14.4, Apple ajoutera la possibilité de détecter les caméras non authentiques sur les iPhones, selon un rapport récent. La fonctionnalité a été repérée dans une version bêta du développeur iOS 14.4 et envoie un message indiquant « Impossible de vérifier que cet iPhone possède un véritable appareil photo Apple. » L’erreur, cependant, n’affecte pas l’utilisation ou le fonctionnement de l’appareil photo sur un iPhone.

Le développement a été repéré dans un rapport de MacRumours et vérifié plus tard par ZDNet. Il indique que l’erreur apparaît dans iOS 14.4 Developer Beta 2 et n’affecte pas l’utilisation de l’appareil photo sur un iPhone. Cela semble être un autre pas en avant d’Apple dans sa lutte contre les iPhones réparables par l’utilisateur. Le canal de démontage populaire iFixit avait précédemment déclaré que les caméras pouvaient être échangées entre les appareils iPhone 12 sans aucun problème. Cependant, le point de vente a déclaré qu’Apple commencerait bientôt à signaler tout remplacement de caméra qui n’a pas été suivi en exécutant l’application de configuration système exclusive, liée au cloud, comme non authentique. Cela signifie essentiellement que cet avertissement apparaîtra au moment où une réparation n’est pas effectuée par Apple ou par une station service agréée Apple.

Apple a déployé cette semaine la deuxième version bêta d’iOS 14.4 auprès des développeurs et des testeurs publics. Selon le rapport MacRumours, le message «Impossible de vérifier que cet iPhone possède un véritable appareil photo Apple» apparaîtra probablement dans les paramètres sous Général> À propos. L’avertissement peut également apparaître sous forme de notification sur l’écran de verrouillage pendant une courte période.