Apple diversifie sa production hors de Chine – médias

Le géant américain de la technologie est en pourparlers avec le Vietnam pour fabriquer plus d’articles, selon l’agence de presse japonaise Nikkei

Apple est en pourparlers pour produire des montres et des MacBook au Vietnam alors qu’il tente de diversifier sa production hors de Chine, a rapporté mercredi l’agence de presse japonaise Nikkei.

Les fournisseurs chinois de la société Luxshare Precision Industry et l’assembleur d’iPhone basé à Taïwan Foxconn ont déjà commencé la production de tests des deux produits dans le nord du Vietnam, “des personnes ayant une connaissance directe du sujet” dit à l’agence.

Ce serait la première fois que des montres Apple et des MacBook seraient assemblés au Vietnam. Il fabriquait auparavant des produits moins sophistiqués pour l’entreprise, notamment des iPad et des écouteurs AirPod.

Apple a déplacé une partie de sa production au Vietnam après que les fermetures de Covid-19 de cette année dans la plus grande ville de Chine, Shanghai, ont entraîné des perturbations dans la chaîne d’approvisionnement, ont indiqué les sources. Des négociations sont également en cours pour mettre en place des lignes de test pour les haut-parleurs intelligents HomePod d’Apple, ont-ils ajouté.

Lire la suite Le coupable d’un éventuel retard de déploiement de l’iPhone 14 nommé – médias

Cependant, les progrès dans le déplacement de la production de MacBook au Vietnam ont été plus lents que prévu en raison des complications causées par la pandémie et de la chaîne d’approvisionnement beaucoup plus importante impliquée dans la fabrication des ordinateurs, selon les sources.

“AirPods, Apple Watch, HomePod et plus encore… Apple a de grands projets au Vietnam, en dehors de la fabrication d’iPhone”, a déclaré une source de l’agence. “Les composants des MacBook sont devenus plus modulaires que par le passé, ce qui facilite la production des ordinateurs portables en dehors de la Chine. Mais comment le rendre compétitif en termes de coûts est un autre défi.

Apple, qui dépend presque entièrement de la Chine pour sa production depuis des décennies, a commencé à se diversifier après que le président américain de l’époque, Donald Trump, a lancé une guerre commerciale contre Pékin. Les premiers AirPods de fabrication vietnamienne sont sortis en 2020.

Cette décision intervient au milieu d’un nouveau pic de tensions entre les États-Unis et la Chine, provoqué par la visite de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi sur l’île autonome de Taiwan, que Pékin considère comme faisant partie de son territoire.

LIRE LA SUITE: Le PDG de Telegram s’en prend à Apple et Google

Outre le Vietnam, des pays comme le Mexique et l’Inde – où la fabrication de l’iPhone 13 a été lancée cette année – sont devenus d’importants centres de production pour Apple en dehors de la Chine.