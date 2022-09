Apple dit qu’un correctif pour le tremblement de l’appareil photo de l’iPhone 14 Pro (Max) arrivera la semaine prochaine

Comme vous l’avez peut-être entendu, les nouveaux appareils photo de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max ont un problème avec les applications tierces qui fait que leurs systèmes de mise au point automatique ou OIS se déchaînent et vibrent de manière incontrôlable. Apple est conscient du problème et travaille sur un correctif.

Cela rend la vidéo capturée avec la caméra inutilisable et pire, cela peut finir par endommager le matériel. Les iPhone 14 et 14 Plus ne semblent cependant pas concernés.

De plus, l’application d’appareil photo d’Apple fonctionne correctement, ce qui suggère qu’il s’agit d’un problème logiciel plutôt que matériel. Encore une fois, cela n’affecte que les caméras tierces. Bien sûr, les applications installées ne devraient pas être en mesure de détraquer votre appareil photo, il s’agit donc probablement d’un bogue avec l’API de l’appareil photo.

Donc, euh, nous avons des problèmes avec la caméra 14 Pro Max pic.twitter.com/7HH1wLFjdF – Luke Miani (@LukeMiani) 16 septembre 2022

Si votre téléphone rencontre ce problème, vous devez savoir qu’il n’y a pas de solution de contournement connue, autre que de ne pas utiliser, Instagram, Snapchat, TikTok et des applications similaires qui déclenchent le problème – Apple dit qu’un correctif arrive la semaine prochaine, vous devrez donc attendre jusque là.

La source | Passant par