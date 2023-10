Apple dit qu’il résoudra les problèmes logiciels accusés de rendre les modèles d’iPhone 15 trop chauds à gérer

Apple accuse un bug logiciel et d’autres problèmes liés à des applications populaires telles qu’Instagram et Uber d’être à l’origine de son problème. Modèles d’iPhone 15 récemment sortis pour chauffer et susciter des plaintes concernant le fait de devenir trop chaud pour être manipulé.

La société de Cupertino, en Californie, a déclaré samedi qu’elle travaillait sur une mise à jour du système iOS17 qui alimente la gamme iPhone 15 pour empêcher les appareils de devenir trop chauds et qu’elle travaillait avec des applications qui s’exécutent d’une manière « ce qui les amène à surcharger le système ». .»

Instagram, propriété de Meta Platforms, a modifié son application de médias sociaux plus tôt cette semaine pour l’empêcher de chauffer l’appareil sur le dernier système d’exploitation iPhone.

Uber et d’autres applications telles que le jeu vidéo Asphalt 9 sont toujours en train de déployer leurs mises à jour, a déclaré Apple. Il n’a pas précisé de calendrier pour la publication de son propre correctif logiciel, mais a déclaré qu’aucun problème de sécurité ne devrait empêcher les propriétaires d’iPhone 15 d’utiliser leurs appareils en attendant la mise à jour.

« Nous avons identifié quelques conditions qui peuvent faire chauffer l’iPhone plus que prévu », a déclaré Apple dans une brève déclaration fournie à l’Associated Press après que les médias ont rapporté des plaintes de surchauffe détaillées qui parsèment les forums de discussion en ligne.

Le Wall Street Journal a amplifié les inquiétudes dans une histoire citant le problème de surchauffe lors de ses propres tests des nouveaux iPhones, mis en vente il y a une semaine.

Il n’est pas rare que les nouveaux iPhones deviennent inconfortablement chauds au cours des premiers jours d’utilisation ou lors de leur restauration avec des informations de sauvegarde stockées dans le cloud – des problèmes qui Apple signale déjà pour les utilisateurs. Les appareils peuvent également devenir chauds lors de l’utilisation d’applications telles que les jeux vidéo et la technologie de réalité augmentée qui nécessitent beaucoup de puissance de traitement, mais les problèmes de surchauffe des modèles d’iPhone 15 vont au-delà de ces situations typiques.

Dans sa reconnaissance, Apple a souligné que le problème n’est pas lié au boîtier élégant en titane qui abrite l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max haut de gamme au lieu de l’acier inoxydable utilisé sur les smartphones plus anciens.

Apple a également rejeté les spéculations selon lesquelles le problème de surchauffe des nouveaux modèles pourrait être lié au passage de son câble de chargement Lightning exclusif au port USB-C plus largement utilisé cela lui a permis de se conformer à un mandat émis par les régulateurs européens.

Bien qu’Apple se soit dit convaincu que le problème de surchauffe pourrait être rapidement résolu grâce aux prochaines mises à jour logicielles, le problème pourrait encore freiner les ventes de son produit phare à un moment où la société a a affronté trois trimestres consécutifs d’une baisse des ventes globales d’une année à l’autre.

Le ralentissement a affecté les ventes d’iPhone, qui ont chuté de 4 % au total au cours des neuf mois couverts par les trois derniers trimestres fiscaux d’Apple, par rapport à l’année précédente.

Apple tente d’augmenter ses ventes en partie en augmentant le prix de départ de son iPhone 15 Pro Max haut de gamme à 1 200 $, soit une augmentation de 100 $, ou 9 %, par rapport au modèle comparable de l’année dernière.

Les inquiétudes des investisseurs concernant les difficultés inhabituelles des ventes d’Apple ont déjà anéanti plus de 300 milliards de dollars de richesse pour les actionnaires depuis la valeur marchande de l’entreprise. clôturé à 3 000 milliards de dollars pour la première fois fin juin.