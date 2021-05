Apple dit qu’il ne veut pas être Android

Tim Sweeney, directeur général d’Epic Games Inc., arrive au tribunal de district américain d’Oakland, en Californie, aux États-Unis, le lundi 3 mai 2021. David Paul Morris | Bloomberg | Getty Images

Epic Games a fait valoir qu’Apple verrouille délibérément ses clients le premier jour d’un essai historique avec Apple sur les règles de l’App Store. Epic cherche à forcer Apple à ouvrir la distribution de logiciels iPhone afin de pouvoir utiliser son propre processeur de paiement, en contournant les frais habituels de 30% d’Apple sur les produits numériques. Une décision favorable pourrait même permettre à Epic de proposer sa propre boutique d’applications pour iPhone. Apple affirme avoir construit l’App Store et définir les règles, qui sont conçues pour garantir que les applications sont de haute qualité et sécurisées. « Epic veut que nous soyons Android, mais nous ne voulons pas l’être. Et nos consommateurs ne le veulent pas non plus. Ils veulent le choix », a déclaré l’avocate d’Apple Karen Dunn. L’argument d’Epic est que l’App Store d’Apple est anticoncurrentiel et que ses arguments sur la qualité et la sécurité sont essentiellement une excuse pour exclure des concurrents comme le titre d’Epic Games, Fortnite, qui a été lancé depuis le magasin d’Apple l’année dernière après avoir introduit un mécanisme de paiement direct. Lundi, les avocats d’Apple et d’Epic ont tous deux fait leurs déclarations liminaires, et le fondateur et PDG d’Epic Games, Tim Sweeney, a témoigné. L’essai devrait durer trois semaines.

Jardin fermé

Une partie essentielle du débat se concentre sur le marché pertinent qu’Apple domine prétendument. Epic soutient que le marché pertinent est la distribution d’applications iPhone. Apple dit qu’il s’agit de distribution de jeux et que les utilisateurs peuvent facilement passer à d’autres téléphones et consoles de jeux. Pour renforcer sa définition, Epic tente de montrer comment Apple travaille pour verrouiller les utilisateurs dans ses produits, ce qui rend plus difficile le passage à Android ou à d’autres plates-formes. Lundi, les avocats d’Epic ont cité plusieurs documents internes d’Apple, certains datant de plus de dix ans, tout en affirmant que les dirigeants d’Apple avaient construit un «jardin clos» brique par brique. « Faire en sorte que les clients utilisent nos magasins (iTunes, App et iBookstore) est l’une des meilleures choses que nous pouvons faire pour attirer les gens dans l’écosystème », a écrit Eddy Cue, actuel vice-président des services en ligne Apple, au PDG d’Apple, Tim Cook, en 2013 selon un e-mail révélé par Epic Games. « Qui quitte les produits Apple une fois qu’ils ont acheté des applications, de la musique, des films, etc. » Cue a conclu. Dans un autre échange, les dirigeants d’Apple ont discuté en 2013 de la question de savoir si la publication d’une version d’iMessage pour Android faciliterait le changement de marque de téléphone. iMessage est toujours exclusif aux produits Apple. «Je crains que l’iMessage sur Android ne serve simplement à supprimer et à empêcher les familles iPhone de donner à leurs enfants des téléphones Android», a écrit en 2013 le vice-président senior des logiciels Apple, Craig Federighi. En 2016, un client a envoyé un e-mail à Apple disant qu’iMessage équivalait à un «verrouillage sérieux». Dans le cadre d’une conversation interne à propos de cet e-mail, l’actuel responsable marketing d’Apple, Greg Jozwiak, a écrit à ses collègues: «Nous entendons souvent cela». Plus récemment, Federighi a écrit à Cook à propos de la fonctionnalité de connexion d’Apple qui permet aux utilisateurs de se connecter à des applications avec un identifiant Apple, affirmant que cette fonctionnalité est susceptible de « rendre notre plate-forme plus collante » en 2019. Epic a également fait valoir qu’Apple n’avait pas besoin du processus d’approbation de l’App Store pour assurer la sécurité des utilisateurs d’iPhone. Epic a fait valoir que, étant donné qu’Apple a parfois approuvé des applications de mauvaise qualité pour le magasin, son processus d’approbation est inefficace et ne protège pas la sécurité des utilisateurs. Dans un e-mail produit dans le cadre de la procédure, l’ancien directeur du marketing d’Apple, Phil Schiller, a écrit en 2012: « Personne ne s’occupe du magasin? C’est insensé !!!!!!! » en réponse à un rapport selon lequel une application « arnaque évidente » est devenue la meilleure application gratuite sur la plate-forme d’Apple.

Apple ne veut pas être Android

Phil Schiller, Apple Fellow, arrive à la Cour fédérale le 3 mai 2021 à Oakland, en Californie. Justin Sullivan | Getty Images

Dans la déclaration d’ouverture d’Apple, il a souligné que ses règles ont contribué à créer un écosystème dynamique qui profite aux développeurs d’iPhone, avec plus de 1,8 million d’applications dans l’App Store. Apple a déclaré qu’Epic avait gagné 750 millions de dollars sur l’App Store, arguant que le procès n’était qu’une question d’argent et qu’Epic avait planifié ce procès et une campagne de marketing connexe afin d’utiliser la technologie d’Apple sans payer. Apple a également déclaré qu’Epic regardait le mauvais marché et ne pouvait pas montrer de comportement anticoncurrentiel sur le marché du jeu – les utilisateurs peuvent passer à Android, Microsoft Xbox ou Sony Playstation. Apple a également défendu son «jardin clos» sans utiliser ces termes, citant son département App Review qui examine manuellement et approuve les applications et filtre les «applications manifestement malveillantes». Il a déclaré que sur la base de ses recherches, iOS ne représente que 2% des infections par des logiciels malveillants parmi toutes les plates-formes informatiques. « Supprimez la sécurité particulière aux iPhones et les mauvais acteurs ont une journée sur le terrain. C’est pourquoi les statistiques de sécurité Android sont bien pires », a déclaré Dunn. « Nous avons pensé au fait que l’iPhone est un téléphone que vous transportez, vous en avez besoin pour fonctionner pour vous en tant que téléphone, et nous nous soucions profondément de la sécurité de cet appareil afin qu’il soit plus protégé et plus fiable que Les PC l’étaient à l’époque », a cité Apple en citant Schiller. C’est pourquoi Apple n’autorise pas le « chargement latéral » ou l’installation manuelle d’applications, comme le fait Android, a fait valoir Apple. Si Epic gagne, a soutenu Apple, cela signifierait un système d’exploitation iPhone moins sécurisé.

Quelle est la marge de l’App Store?

Dépôt contesté d’Epic Games sur les marges de l’App Store d’Apple. Epic Games / Dépôt de la Cour