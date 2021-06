Apple dit qu’il ne savait pas que le DOJ de Trump demandait les données des démocrates

Apple a déclaré vendredi qu’il ne savait pas que le ministère de la Justice de l’ancien président Donald Trump demandait les métadonnées des législateurs démocrates lorsqu’il s’est conformé à une assignation à comparaître pour obtenir les informations.

L’admission d’Apple qu’elle s’est conformée à la demande du DOJ démontre la position épineuse dans laquelle les entreprises technologiques sont placées lorsqu’elles sont obligées d’équilibrer l’activité en ligne privée de leurs clients avec les demandes légitimes des forces de l’ordre. En général, des entreprises comme Apple contestent de telles demandes, mais dans ce cas, un grand jury et un juge fédéral ont forcé Apple à se conformer et à garder le silence.

L’admission suit un jeudi Rapport du New York Times que le DOJ de Trump a saisi au moins une douzaine de dossiers de personnes proches du panel de renseignement de la Chambre liés à des reportages sur les contacts de l’ancien président avec la Russie. À l’époque, le DOJ recherchait des documents du président du renseignement de la Chambre, Adam Schiff, D-Calif., et du membre du comité Eric Swalwell, D-Calif.

Apple a déclaré avoir reçu une assignation d’un grand jury fédéral le 6 février 2018. Selon Apple, l’assignation a demandé des données qui appartenaient à un groupe apparemment aléatoire d’adresses e-mail et de numéros de téléphone. Apple a déclaré avoir fourni les identifiants dont il disposait pour certaines des demandes du DOJ, mais que toutes les demandes ne concernaient pas les clients Apple.

En raison d’une ordonnance de non-divulgation signée par un juge d’instance fédéral, Apple n’a pas pu informer les personnes que leurs données avaient été assignées à comparaître. Le soi-disant bâillon a été levé le 5 mai, c’est pourquoi Apple n’a alerté que récemment les utilisateurs concernés. Selon Apple, l’assignation n’a pas fourni de détails sur la nature de l’enquête.

Le porte-parole d’Apple, Fred Sainz, a déclaré dans un communiqué que la société ne savait pas et ne pouvait pas savoir qui était visé par la demande.

« Nous contestons régulièrement les mandats, les citations à comparaître et les ordonnances de non-divulgation et avons pour politique d’informer les clients concernés des demandes gouvernementales à leur sujet dès que possible », a déclaré Sainz dans le communiqué. « Dans cette affaire, l’assignation, qui a été délivrée par un grand jury fédéral et comprenait une ordonnance de non-divulgation signée par un juge fédéral, ne fournissait aucune information sur la nature de l’enquête et il aurait été pratiquement impossible pour Apple de comprendre le l’intention des informations souhaitées sans fouiller dans les comptes des utilisateurs. Conformément à la demande, Apple a limité les informations fournies aux informations des abonnés du compte et n’a fourni aucun contenu tel que des e-mails ou des images. «

Apple a également déclaré qu’en raison de la nature de l’assignation, il pensait que d’autres entreprises technologiques avaient reçu des commandes similaires du DOJ.

Microsoft a déclaré vendredi à CNBC avoir reçu une assignation similaire du DOJ.

« En 2017, Microsoft a reçu une assignation à comparaître liée à un compte de messagerie personnel », a déclaré un porte-parole de Microsoft à CNBC. « Comme nous l’avons déjà dit, nous pensons que les clients ont le droit constitutionnel de savoir quand le gouvernement demande leur e-mail ou leurs documents, et nous avons le droit de le leur dire. Dans ce cas, nous avons été empêchés d’informer le client pendant plus de deux ans en raison d’un ordre de bâillon. Dès que l’ordre de bâillon a expiré, nous avons informé le client qui nous a dit qu’il était un membre du personnel du Congrès. Nous avons ensuite fourni un briefing au personnel du représentant suite à cet avis. limites raisonnables au secret du gouvernement dans des cas comme celui-ci.

Le chien de garde du DOJ enquête actuellement sur l’enquête sous le mandat de Trump.

