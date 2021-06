Apple dit avoir remis des données sur Trump en 2018

WASHINGTON – Apple a déclaré le mois dernier à Donald F. McGahn II, l’avocat de l’ancien président Donald J. Trump, que le ministère de la Justice avait cité à comparaître des informations sur un compte qui lui appartenait en février 2018, et que le gouvernement avait interdit à l’entreprise de lui disant à l’époque, selon deux personnes informées sur le sujet.

L’épouse de M. McGahn a reçu un avis similaire d’Apple, a déclaré l’une des personnes, qui s’est exprimée sous couvert d’anonymat pour discuter d’une question sensible.

Il n’est pas clair ce que les agents du FBI surveillaient, ni si M. McGahn était leur objectif spécifique. Dans les enquêtes, les agents compilent parfois une longue liste de numéros de téléphone et d’adresses e-mail qui étaient en contact avec un sujet, et cherchent à identifier toutes ces personnes en utilisant des citations à comparaître aux sociétés de communication pour toute information de compte comme les noms, les adresses informatiques et les numéros de carte de crédit associés avec eux.

Pourtant, la divulgation selon laquelle des agents ont secrètement collecté des données d’un avocat en exercice de la Maison Blanche est frappante car elle intervient au milieu d’une réaction politique aux révélations sur les saisies de données de journalistes et de démocrates au Congrès à l’époque de Trump pour des enquêtes sur les fuites. Le principal avocat du président est également un point de contact principal entre la Maison Blanche et le ministère de la Justice.