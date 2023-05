Apple diffuse une nouvelle publicité humoristique sur la confidentialité sur iPhone vantant les fonctionnalités de l’application Santé, qui permet aux utilisateurs de contrôler quelles applications ont accès aux données de santé privées et quelles applications n’y ont pas accès.

L’annonce, exprimée par l’actrice et comédienne Jane Lynch, s’intitule « La salle d’attente » et se déroule dans un cabinet médical où les patients sont honteux pour leurs problèmes de santé et de forme physique privés, avec la voix de Lynch sortant les patients devant un un autre pour démontrer le manque de confidentialité dans certaines applications axées sur la santé.

L’annonce se concentre ensuite sur une patiente qui utilise un iPhone, qui conserve toutes ses données privées sur la santé et la forme physique en toute sécurité, l’empêchant d’avoir des conditions révélées devant la foule.

Apple déclare : « Vous craignez que vos données les plus personnelles ne tombent entre de mauvaises mains ? L’application Santé sur iPhone vous aide à contrôler qui voit vos données de santé et qui ne les voit pas. Parce que lorsqu’il s’agit de votre santé, la vie privée est importante.