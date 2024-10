Apple devrait investir massivement dans la maison intelligente pour renforcer l’intelligence d’Apple • Blog iPhone au Canada

Apple pourrait faire des progrès pour investir à nouveau dans le marché de la maison intelligente. Alors qu’Apple Intelligence est en bonne voie plus tard cette année, Bloomberg Marc Gurman pense que la société pourrait préparer une poignée de nouveaux produits associés à un système d’exploitation actualisé.

Les initiatives HomePod et de maison intelligente d’Apple sont souvent passées au second plan en échange de l’iPhone, de l’Apple Watch, du MacBook et, récemment, du Vision Pro. Cependant, Gurman rapporte qu’Apple pourrait chercher de manière agressive à lancer de nouveaux produits pour concurrencer les appareils Nest de Google et la gamme Echo d’Amazon. Pour compléter ces appareils, Apple pourrait chercher à introduire une nouvelle version de homeOS.

Des rapports faisant état de nouveaux écrans intelligents dotés d’une nouvelle version de homeOS ont commencé à apparaître plus tôt en septembre. À l’époque, Gurman pensait qu’un projet incluait un bras robotique auquel était attaché un grand écran de type iPad. Un autre appareil serait un écran bas de gamme doté de capacités de contrôle FaceTime et d’appareils électroménagers. On pense qu’Apple Intelligence est l’ADN présent dans les nouveaux appareils et la nouvelle version de homeOS.

Grâce à Apple Intelligence, Gurman note que le robot de table pourrait être capable de comprendre qui regarde l’écran et quel est son environnement. Il s’agit peut-être du premier véritable appareil entièrement conçu pour Apple Intelligence – un terme impropre utilisé pour l’iPhone 16.

Cependant, ce n’est pas tout. Gurman estime que pour qu’Apple puisse réellement se faire une place sur le marché de la maison intelligente, Apple devra continuer à investir dans Matter, qui permet aux appareils de son catalogue de fonctionner respectivement avec Google et Amazon. Il y aura également un grand effort pour prendre en charge les applications et les médias sur son nouvel écran intelligent. Donner aux utilisateurs l’avantage de regarder le contenu Apple TV+, d’accéder à Safari et de consulter les notifications du calendrier sera essentiel

Actuellement, on ne sait pas exactement quand les nouveaux appareils intelligents d’Apple pourraient être commercialisés, mais étant donné qu’Apple Intelligence approche à grands pas, nous n’aurons peut-être pas longtemps à attendre.