Apple devrait dévoiler sa gamme iPhone 16 avec de nouveaux outils d’IA

Apple devrait dévoiler l’iPhone 16 lundi soir, la gamme devant être la première à inclure les nouveaux outils d’IA du géant de la technologie dès son lancement.

Baptisées Apple Intelligence par la firme américaine, les fonctionnalités d’IA comprennent une mise à niveau de l’assistant virtuel Siri, des outils de génération d’images et d’édition de texte, ainsi que la transcription et d’autres capacités – d’autres devraient être annoncées lundi.

Toutefois, des questions subsistent quant à la quantité de technologie qui sera immédiatement disponible en Europe en raison d’un affrontement réglementaire entre Apple et les nouvelles règles de concurrence de l’UE en vertu du Digital Markets Act (DMA) qui exigent que les produits et services concurrents fonctionnent de manière plus transparente avec les produits Apple.

Apple a déjà confirmé le retard de certaines nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA en raison de préoccupations concernant les « exigences d’interopérabilité ».

Ces fonctionnalités ont été présentées pour la première fois lors de la conférence des développeurs d’Apple en juin et devraient commencer à être déployées pour la première fois, progressivement, dans le cadre du lancement de l’iPhone 16.

Cela fait suite au lancement récent par ses rivaux Google et Samsung de gammes de smartphones dotées d’une suite d’outils d’IA intégrés.

Ben Wood, expert en smartphones et analyste en chef chez CCS Insight, a déclaré qu’Apple devra « expliquer soigneusement » quand et où ses nouveaux outils d’IA seront disponibles.

« Alors que la course aux armements autour de l’intelligence artificielle se poursuit, Apple va probablement mettre l’accent sur Apple Intelligence. Cela dit, nous ne nous attendons pas à ce que toutes les fonctionnalités dévoilées lors de l’événement WWDC en juin soient disponibles immédiatement », a-t-il déclaré.

« De plus, l’entreprise a déjà déclaré qu’Apple Intelligence ne serait pas disponible en Europe dans un premier temps en raison de problèmes liés à la loi européenne sur les marchés numériques. Apple devra expliquer soigneusement ce qui fonctionnera et ce qui ne fonctionnera pas pour éviter toute déception chez les consommateurs en dehors des États-Unis.

Plus généralement, M. Wood a déclaré que des mises à jour « progressives » de la gamme iPhone sont attendues cette année.

« Ne soyez pas surpris de voir des écrans légèrement plus grands, des bordures plus étroites, une meilleure autonomie de la batterie, des processeurs plus puissants et bien plus encore », a-t-il déclaré.

L’expert en smartphones a ajouté qu’Apple pourrait chercher à se concentrer sur la technologie de l’appareil photo de l’iPhone et essayer de positionner le nouveau téléphone comme l’appareil photo ultime.

« Bien que la plupart des changements seront des mises à jour progressives par rapport aux modèles de l’année dernière, nous nous attendons à ce qu’Apple redouble d’efforts en matière de technologie d’appareil photo, de photographie et de capture vidéo », a-t-il déclaré.

« Selon une étude de CCS Insight réalisée auprès des consommateurs, l’appareil photo reste l’un des facteurs de décision d’achat les plus importants pour les consommateurs lors du choix d’un nouveau smartphone. Il ne serait donc pas surprenant qu’Apple se concentre sur cet élément.

« Les rumeurs qui circulent au sujet d’un nouveau « bouton de capture » dédié sur le côté du téléphone sont intéressantes car historiquement, Apple a généralement essayé de supprimer le nombre de boutons plutôt que d’en ajouter.

« Cependant, cela pourrait être un moyen de positionner l’iPhone comme « offrant la meilleure expérience photo sur un smartphone » et il pourrait y avoir des fonctionnalités supplémentaires telles que des fonctions de zoom faciles qui pourraient soutenir cela. »

En dehors des smartphones, l’événement verra probablement l’annonce de nouvelles versions de l’Apple Watch, et certains rapports indiquent que de nouveaux AirPods – les écouteurs sans fil d’Apple – pourraient également faire partie des produits dévoilés.