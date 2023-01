Apple devrait construire son AR sur la Meta Quest

Le tout premier appareil VR-AR ou “réalité mixte” d’Apple est prévu cette annéeet déjà son produit de suivi semble être en attente. Selon les informations fiables de Bloomberg Marc Gurman, un ensemble prévu de lunettes AR ne viendra pas d’Apple de si tôt. Ce n’est pas grave : les lunettes AR ne semblent pas imminentes pour qui que ce soit.

Après un voyage à Las Vegas pour essayer quelques-uns des les technologies émergentes autour du futur Casques VR et ARune chose est de plus en plus claire : tout le monde essaie de comprendre les lunettes AR, mais tout le monde essaie de parfait Casques VR. La différence entre ces deux scénarios est plus grande que vous ne le pensez.

Des lunettes AR qui sont utiles toute la journée, fonctionnent de manière convaincante, ont une autonomie de batterie suffisamment longue, fonctionnent avec votre téléphone et fonctionnent comme des lunettes de prescription légitimes ne s’est pas concrétisé, bien que les pièces se mettent en place. Des entreprises comme Meta ont promis un chemin d’une décennie vers ces lunettes. Il s’avère que ce sera peut-être le cas pour tout le monde aussi. J’ai vu des lunettes intelligentes qui semblent réelles mais qui ne font pas grand-chose, ou des lunettes avec AR qui semblent grosses et font certaines choses, mais ne fonctionne pas tout à fait avec ma vision et je ne sais pas encore comment travailler avec mon téléphone. Le fabricant de puces Qualcomm travaille là-dessus ; Google, Apple et Samsung doivent également le résoudre un jour.

En attendant, la réalité virtuelle a déjà un produit très réel et raisonnablement populaire que la plupart des familles que je connais dans le monde de tous les jours connaissent : le Meta (anciennement Oculus) Quest 2.

Cette reconnaissance n’est pas une mince affaire. Je pense à la place de la quête dans la vie quotidienne comme l’Amazon Echo l’était il y a des années : quelque chose d’étrange qui au fil du temps est devenu familier, normalisé. Quelque chose à un prix raisonnable et assez bon pour faire quelques choses vraiment bien. La Quest 2 est essentiellement une console de jeu. Là où Meta a eu du mal, c’est à trouver comment étendre cette base au-delà des joueurs.

James Martin/Crumpe



Suivre le livre de jeu de Meta est quelque chose que je m’attendais à ce qu’Apple fasse. Heck, je m’attends à ce que la plupart des entreprises le fassent. Le Quest 2 fonctionne comme la plupart des gens l’imaginent, ou mieux. C’est un peu de magie instantanée totalement sans fil.

Le Quest 2 a des inconvénients. En fait, ces problèmes apparaissent plus vous l’utilisez. Je trouve que la connexion avec des amis et des espaces sociaux devient bizarre et boguée, sujette aux décalages, aux déconnexions et aux avatars bien trop basiques. La durée de vie de la batterie est mauvaise. Pour les applications de fitness, que le Quest 2 peut faire étonnamment bien, ce n’est toujours pas bon pour vraiment gérer la transpiration ou empêcher mes lunettes de s’embuer.

Même si Meta veut le Quest 2 et haut de gamme, axé sur le travail Quête Pro pour ouvrir de nouvelles façons de travailler en créant des moniteurs virtuels autour de mon ordinateur portable, les connexions et la qualité d’affichage ne sont pas assez bonnes pour être plus qu’une expérience intelligente la plupart du temps. Je peux voir le clavier de mon ordinateur portable avec les caméras passthrough du Quest Pro, mais la frappe est gênante et loin d’être aussi bonne que lorsque je suis juste sur mon ordinateur portable… et je ne peux pas non plus voir l’écran de mon téléphone pour vérifier les messages. La quête peut me montrer des notifications téléphoniques comme une montre intelligente de base d’il y a dix ans, mais je ne peux pas interagir avec elles.

Ces casques VR peuvent même faire de la RA de base, en utilisant des caméras passthrough qui “mélangent la réalité” pour montrer le monde réel dans une vidéo plus floue, avec la VR superposée. L’effet est parfois assez étonnant, et pourrait même se rapprocher des sentiments que j’ai eu avec les premiers casques AR comme le Microsoft HoloLens 2.

Alors, où cela place-t-il Apple ? Clairement, il y a un casque qui arrive bientôt. Et selon Gurman de Bloomberg, le prochain objectif après ce premier casque coûteux est de travailler sur un modèle plus abordable. C’est comme l’approche de Meta envers Quest et Quest Pro, à l’envers. Et il y a beaucoup de choses sur lesquelles Apple pourrait se concentrer pour que son entrée dans la réalité virtuelle (et la réalité augmentée) en vaille la peine.

James Martin/Crumpe



Meilleur confort, meilleure forme physique

Le Quest 2 est déjà un prix abordable appareil de fitness, et s’associe à des montres pour afficher les statistiques de fréquence cardiaque et de condition physique. Apple a clairement un avantage sur le temps passé à développer le Montre Applesuivi de la condition physique et de la santé, et ses entraînements vidéo d’abonnement Fitness Plus, qui ont également des statistiques de condition physique superposées.

Apple pourrait mettre l’accent sur les entraînements et la forme physique sur son casque, avec des sangles et des pièces faciales confortables et respirantes qui pourraient se sentir mieux pour l’exercice. Meta commence à réaliser qu’il doit améliorer le confort de la réalité virtuelle : un récent Partenariat Razer l’utilisation de serre-tête fabriqués par le fabricant de CPAP ResMed montre le besoin de meilleurs matériaux. Je m’attendrais à ce qu’Apple fasse de cet aspect un élément clé des avantages du casque. Il y a aussi d’autres avantages. Des applications comme Beat Saber et Surnaturel utiliser la musique pour le fitness, et Apple a déjà toute Apple Music à sa disposition.

Connectez-vous mieux avec les ordinateurs portables, iPads, téléphones, montres

Les casques VR ont actuellement beaucoup de mal à bien fonctionner avec toutes les autres choses que nous avons autour de nous. Je n’arrive pas à ce qu’une quête se connecte bien avec mon téléphone tout le temps. Pour travailler avec mon ordinateur portable, j’ai besoin d’une application tierce spécialisée avec sa propre chose que je dois installer sur mon ordinateur portable et allumer.

Pendant ce temps, Apple s’est concentré sur les transferts et la continuité entre les AirPods, les HomePods, les iPhones, les montres Apple, les MacBook, les Apple TV… partout. C’est ce qui est nécessaire pour qu’un casque VR semble transparent et intégré à d’autres éléments. Je veux vérifier ma montre en VR ou l’utiliser pour contrôler des applications. Ou utiliser mon téléphone, et voir aussi le téléphone. Soudain, attrapez mon ordinateur portable et le casque se connecte. Les appels entrants? Aucun problème. Je m’envoie des choses dans les deux sens depuis mon téléphone ou mon ordinateur portable et j’obtiens tous les fichiers et les choses que je veux, et je n’ai pas l’impression d’être en vacances avec eux. C’est ce que le casque d’Apple pourrait tenter d’accomplir.

C’est le meilleur scénario. Tout comme les premiers Apple Watch et iPhone, les fonctions réelles du jour 1 de ce casque pourraient finir par décevoir.

Mieux sociale

Même si le métaverse est dans tous les esprits, il n’y a pas beaucoup de grands espaces sociaux en VR qui bien travailler. L’Altspace de Microsoft est agréable, mais se sent souvent vide. VRChat est sauvage, expérimental, plein de grandes fonctionnalités et d’idées, et ressemble à une explosion désordonnée dans laquelle il est difficile de sauter. Meta ne peut pas attirer suffisamment de monde dans Horizon Worlds. Même lorsque ces plates-formes fonctionnent, pour des concerts ou des événements, les limites sur les personnes qui peuvent assister à la fois, le décalage et l’abandon, sans parler des limites d’avatar, en font un compromis par rapport à tout autre moyen de se connecter. un téléphone ou un ordinateur portable.

Apple n’est peut-être pas en mesure de mieux résoudre ce problème pour les expériences à plus grande échelle, mais pour des moments plus intimes et à plusieurs personnes comme FaceTime, Apple pourrait faire en sorte que les expériences partagées en VR fonctionnent beaucoup mieux. Meta n’a pas encore perfectionné la réalité virtuelle sociale, et quelqu’un doit le faire.

Scott Stein/Crumpe



Apple peut-il faire un meilleur contrôleur? (Ou aucun ?)

Les contrôleurs Quest 2 vont bien, mais tous les VR s’appuient sur les mêmes entrées de type contrôleur de jeu pour les casques. Le casque d’Apple pourrait s’appuyer davantage sur le suivi manuel ou sur des entrées portables comme l’Apple Watch. Je suis curieux de savoir si un contrôleur ou un accessoire plus axé sur le travail peut être créé pour que le casque se sente mieux pour prendre en charge des applications au-delà des jeux. Meta travaille sur un changement à long terme qui change la donne pour bracelets d’entrée neuronale éventuellement, mais on ne sait pas si cette approche finira par réussir.

La plateforme Quest a continuellement amélioré son suivi des mains au cours des années. Cependant, la dépendance du suivi des mains à des gestes particuliers sans aucune rétroaction physique est une solution imparfaite à l’heure actuelle. Peut-être qu’Apple essaie le suivi manuel avec une Apple Watch ou l’iPhone pour un retour haptique tactile, ou trouve un accessoire intermédiaire plus petit.

J’ai essayé expérimental technologie haptique récemment, essayant d’imaginer comment la réalité virtuelle pourrait penser à de nouvelles entrées. Ce casque semble être la plus grande opportunité à laquelle Apple ait jamais été confrontée pour créer un tout nouveau type de périphérique d’entrée qui pourrait avoir un impact important sur le paysage. Si c’est bien fait, ce sera peut-être l’accessoire d’entrée qui rend ses futures lunettes AR, chaque fois qu’elles arrivent, semblent réalisables.

Varjo



Construire une réalité mixte plus intéressante

Malgré toutes les promesses de Meta Quest Pro de mélanger AR et VR avec ses capacités de réalité mixte, peu d’applications exploitent encore ses extras. j’en ai vu démos époustouflantes de réalité mixte en VR avec le Varjo XR-3 ultra haut de gamme connecté à un PC, ce qui m’a au moins montré comment un casque VR pourrait commencer à se sentir comme un portail interconnecté à ma propre réalité domestique. Apple pourrait commencer à expérimenter des moments AR plus engageants dans un casque VR haut de gamme, et au moins lancer le bal sur des choses qui fonctionnent avant que ses lunettes AR soient prêtes, dans des années.

Des sessions plus petites en VR peuvent avoir plus de sens en ce moment

La réalité virtuelle est une chose que je n’utilise pas tout le temps, et c’est vrai pour la plupart des gens. C’est peut-être exactement là qu’Apple devrait commencer. Ce n’est pas une donnée que nous voudrons porter des lunettes AR partout, ou même à quoi ces lunettes seraient bonnes. En attendant, un casque VR à la maison qui est destiné à être porté parfois, mais pas tout le temps, est l’endroit où la plupart d’entre nous se sentent le plus en sécurité pour commencer. C’est pourquoi la quête est quelque chose que les gens utilisent réellement.

C’est aussi un moyen d’éviter de traiter les questions d’adaptation aux véritables besoins de vision de prescription dans les lunettes de tous les jours, ce que personne n’a réussi à résoudre non plus. Les casques VR ont parfois besoin d’inserts de prescription, mais beaucoup s’adaptent juste sur les lunettes que nous avons déjà. Je préfère la solution facile à installer : je n’ai pas besoin de faire de la réalité virtuelle une chose dans laquelle je passe une journée entière. Je me contenterai d’une heure ou deux vraiment utiles, et si Apple peut rendre cette heure ou deux encore meilleure que ce que nous avons maintenant, c’est un assez grand pas en avant pour moi.

Note de l’éditeur, 20 janvier : Ajoute la mention du suivi de la main de Meta pour la quête.