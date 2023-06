Apple devrait annoncer un nouveau Mac Studio à la WWDC

Apple annoncera probablement un nouveau Mac Studio lors de la WWDC de la semaine prochaine, selon Mark Gurman de Bloomberg, qui suggère qu’un nouveau modèle est sur le point d’être introduit.

La perspicacité de Gurman intervient après que le journaliste a affirmé mercredi qu’il s’attendait à Apple dévoilera « plusieurs nouveaux Mac » la semaine prochainesuggérant que le prochain MacBook Air 15 pouces de la société ne sera pas le seul Mac à faire ses débuts à la conférence, comme on le disait précédemment.

Il a été rapporté cette semaine que Apple teste en interne une paire de nouveaux Mac haut de gamme avec le M2 Max et les nouvelles puces M2 Ultraqui figurera probablement dans le nouveau Mac Studio selon la rumeur.

Peut confirmer qu’Apple approche de l’introduction d’un nouveau nom de code Mac J475. Quel est le nom de code du Mac Studio actuel ? J375. https://t.co/X4f2n2Mtni —Mark Gurman (@markgurman) 1 juin 2023

Apple a déclaré que la WWDC23 serait « la WWDC la plus grande et la plus excitante à ce jour ». avec le discours d’ouverture commençant à 10 h, heure du Pacifique, avec une diffusion en direct de l’événement se déroulant via apple.com, l’application Apple Developer, l’application Apple TV et YouTube, avec une lecture à la demande disponible après la fin de la diffusion.

WWDC verra Apple annoncer les prochaines mises à jour logicielles majeures à venir plus tard dans l’année pour iPhone, iPad, Apple Watch et Mac, y compris iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 et macOS 14. Le discours d’ouverture devrait également voir la société dévoiler son très attendu casque de réalité mixte AR/VRqui serait présenté avant un lancement vers la fin de l’année.