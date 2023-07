Apple devrait annoncer les Mac M3 en octobre

Apple serait en train de préparer trois nouveaux modèles de Mac, dont un iMac 24 pouces mis à jour, pour un lancement en octobre, les nouveaux modèles devant être équipés de puces M3 de nouvelle génération, selon le journaliste de Bloomberg Mark Gurman.

Partager la nouvelle dans sa newsletter hebdomadaire Power OnGurman dit maintenant qu’Apple a sorti son MacBook Air 15 pouces et ses nouveaux Mac basés sur M2 Ultra, Apple pourrait dévoiler ses prochains iMac 24 pouces, MacBook Air 13 pouces et MacBook Pro 13 pouces ce automne, qui comporteraient tous des puces M3 Apple Silicon.

La perspicacité suit après que Gurman a affirmé en mars que un nouvel iMac 24 pouces était à un stade avancé de développement appelé test de validation technique, ou EVTet la société effectuait des tests de production de la machine avant le début de la production en série cet été.

Il n’est pas clair si Apple organisera un événement spécial dédié au lancement de sa gamme M3 Mac, ou si les machines seront annoncées en douceur par le biais d’un communiqué de presse.

Gurman dit que pour ceux qui s’interrogent sur l’iPad – un autre produit qui est généralement mis à jour en octobre – il ne s’attend à aucune mise à niveau majeure avant la sortie d’un nouvel iPad Pro M3 avec OLED l’année prochaine. Mais un modèle d’iPad Air qui améliore ses spécifications est « en développement ».