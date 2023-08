Apple devrait annoncer la série iPhone 15 le 13 septembre

Selon un nouveau rapport de 9to5Mac, Apple annoncera sa série iPhone 15 le 13 septembre. La date qui tombe mercredi serait six jours plus tard que l’annonce de la série iPhone 14 de l’année dernière. Le nouveau rapport cite plusieurs sources proches du dossier qui affirment que les opérateurs de téléphonie mobile américains ont demandé aux employés de ne pas prendre de jours de congé le 13 septembre en raison d’une « annonce majeure sur les smartphones ». Cela pourrait bien sûr être un lancement non lié à Apple, mais le moment le rend authentique.



Source des images : Hub Apple

Les rumeurs sur l’iPhone 15 ont circulé récemment suggérant des lunettes plus minces et un cadre en titane sur les modèles 15 Pro aux côtés de nouvelles caméras et d’un module périscope sur le 15 Pro Max. On dit que les vanilla 15 et 15 Plus gagnent des découpes Dynamic Island mais pas encore de ProMotion 120Hz. L’iPhone 15 Pro devrait coûter 100 $ de plus que son prédécesseur, à partir de 1 099 $, tandis que le 15 Pro Max devrait subir une hausse de 200 $ et pourrait commencer à 1 299 $.

