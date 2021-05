Apple dévoilera son smartphone pliable en 2023

Selon l’un des analystes Apple les plus fiables, Ming-Chi Kuo, le géant de la technologie basé à Cupertino travaille sur son propre iPhone pliable et sera prêt en 2023. Le rapport contient même quelques spécifications pour nous aussi.

Avec l’aide de certaines sources de l’industrie, Kuo a pu recueillir des informations sur les fournisseurs. Par exemple, l’écran mesurera environ 8 pouces de diagonale une fois déplié et aura une résolution QHD +. Le fournisseur sera encore une fois Samsung mais utilisera la technologie tactile à nanofils d’argent développée par TPK en raison de ses avantages convaincants par rapport à l’approche Y-Octa de Samsung. On pense que la cible d’expédition dudit dispositif pliable est comprise entre 15 et 20 millions d’unités.

Le rapport mentionne également d’autres marques concurrentes comme Oppo, vivo, Xiaomi et Honor. Ils entreront tous dans la course pliable d’ici la fin de cette année ou au début de la prochaine avec un volume total d’environ 17 millions d’unités.

Gardez à l’esprit, cependant, que même Kuo dit que les nouvelles sont hautement spéculatives et que si le marché n’adopte pas le nouveau facteur de forme, Apple pourrait facilement supprimer tous les plans pliables.

