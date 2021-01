2020 a été une bonne année pour le géant Apple basé à Cupertino, du moins en termes de lancement de nouveaux produits pour les utilisateurs du monde entier. La société a lancé quatre nouveaux iPhones, un nouvel iPad Air, les écouteurs intra-auriculaires tant attendus, les AirPods Max, les ordinateurs Mac équipés d’Apple M1, et plus encore. Maintenant, il semble que la société puisse avoir d’autres lancements technologiques plus excitants en réserve pour nous en 2021. Selon une note de recherche récemment publiée par l’analyste Apple Min-Chi Kuo, Apple prévoit de publier ses trackers d’articles AirTags tant attendus, et un appareil de réalité augmentée non spécifié.

La note de recherche de Kuo a été obtenue par MacRumours, qui a cité l’analyste disant qu’Apple prévoyait également de publier les nouveaux AirPods, davantage d’ordinateurs Mac Apple Silicon et ses premiers appareils avec écran mini-LED tout au long de l’année, entre autres nouveaux offrandes. On dit que les Apple AirTags sont des traqueurs d’objets basés sur Bluetooth de type Tile qui aideront les utilisateurs à localiser leurs effets personnels tels que les clés, le portefeuille, les sacs à dos et avertiraient éventuellement les utilisateurs lorsqu’ils sont séparés d’un article étiqueté. Des rapports sur les trackers d’articles AirTags d’Apple arrivent depuis les deux dernières années, et on pense que les trackers d’articles seront gérés via l’application Find My d’Apple.

Les détails sur l’appareil de réalité augmentée ne sont pas clairs pour le moment, mais il a été rapporté plus tôt qu’Apple travaillait sur un casque de réalité augmentée, des lunettes ou les deux. Kuo, cependant, n’a pas précisé quel type d’appareil AR Apple pourrait introduire cette année.

Apple aurait également annoncé cette année son premier iPad Pro équipé de mini-LED. En outre, la société aurait également apporté des ordinateurs portables MacBook Pro 14 et 16 pouces redessinés avec des écrans Apple Silicon et Mini-LED en 2021, selon une note de recherche précédente de Kuo.